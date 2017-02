Autodieb festgenommen Für den 37-jährigen Polen endet die Fahrt mit dem in Brandenburg gestohlenen Ford in Radebeul.

Beamte des Dresdner Autobahnpolizeireviers konnten am Dienstagmorgen auf der Kötzschenbrodaer Straße einen Ford Mondeo stellen, der in der vergangenen Nacht in Frankfurt/Oder gestohlen worden war. Der Fahrer wurde vorläufig festgenommen.

Die Brandenburger Polizei hatte in den frühen Morgenstunden die Dresdner Polizei verständigt, da ein in der Nacht in Frankfurt/Oder gestohlener Ford Mondeo auf der Bundesautobahn 13 in Richtung Süden fährt. Eine Streife des Autobahnpolizeireviers bemerkte in Höhe der Anschlussstelle Radeburg den Ford und nahm die Verfolgung auf. Der Ford fuhr an der Anschlussstelle Dresden-Neustadt von der Autobahn. Die Beamten konnten das Fahrzeug kurz darauf auf der Kötzschenbrodaer Straße stoppen. Der Fahrer, ein 37-jähriger polnischer Staatsangehöriger, wurde vorläufig festgenommen.

Das Fahrzeug wurde zur kriminaltechnischen Untersuchung sichergestellt.

Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

