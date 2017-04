Autodieb fährt Polizisten über den Fuß

Betrunken unterwegs Dreistern. Am frühen Montagmorgen hat eine Streife in Dreistern einen betrunkenen Autofahrer ertappt. Der 45-jährige BMW-Fahrer war auf der S 106 bei Dreistern unterwegs. Ein Atemtest ergab einen Wert von umgerechnet 1,42 Promille. Der Mann musste seinen Führerschein vor Ort abgeben. Ihn erwartet eine entsprechende Anzeige.

In Bäckerei eingebrochen Bischofswerda. Mitarbeiter in einer Bäckereifiliale in Bischofswerda haben am Montag einen Einbruch festgestellt. Die Diebe waren offenbar am Wochenende in die Räume an der Carl-Maria-von-Weber-Straße eingestiegen. Sie stahlen einen Tresor samt Einnahmen in vierstelliger Höhe. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Kriminaltechniker sicherten vor Ort Spuren.

Schmierereien an Bahnhöfen Wilthen. Unbekannte haben unter anderem einen Schaukasten im Wartebereich am Wilthener Bahnhof mit Edding beschmiert. Dabei handelte es sich um Fan-Parolen zur SG Dynamo Dresden. Schmierereien und Sachbeschädigungen gab es am Wochenende auch auf den Bahnhöfen Zittau und Großschönau.

Erneuter Einbruchsversuch Ottendorf-Okrilla. Schon in der Nacht zu Sonnabend hatten sich Einbrecher unbefugt Zutritt zu einem Privatgelände in Ottendorf-Okrilla verschafft. In der Nacht zu Sonntag versuchten es die Täter offenbar erneut. Sie machten sich am Tor des Areals an der Wachbergstraße zu schaffen, kamen aber offenbar nicht auf das Grundstück. Die Polizei sicherte Spuren. Bei dem Einbruchsversuch entstand Schaden in Höhe von rund 300 Euro.

Geld gestohlen Pulsnitz. Aus einer Cafeteria in Pulsnitz wurde in der Nacht zu Sonntag Geld entwendet. Diebe sind auf bisher unbekannte Art in die Räume am Obersteinaer Weg eingedrungen. Sie erbeuteten einen Betrag in dreistelliger Höhe.