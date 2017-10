Autodieb entkommt Bundespolizei Nach einer Verfolgungsjagd über die Autobahn und B 115 kann das gestohlene Fahrzeug sichergestellt werden, der Täter jedoch wird weiter gesucht.

An diesem Zaun endete die Flucht eines Autodiebs im Kodersdorfer Ortsteil Wiesa. Die Bundespolizei konnte den Flüchtigen bisher jedoch nicht stellen. © Danilo Dittrich

Kodersdorf. In der Nacht zu Montag hat die Bundespolizei nach einer Verfolgungsjagd über die Autobahn A 4 und die B 115 einen Autodieb aus den Augen verloren. Einer Streife der Bundespolizeidirektion Ludwigsdorf war ein in Bischofswerda gestohlener Ford Kuga zwischen den Ausfahrten Weißenberg und Nieder Seifersdorf aufgefallen. Der Versuch, das Fahrzeug im Autobahntunnel Königshainer Berge zu stoppen, scheiterte. Der Fahrer ignorierte die Signale der Beamten und floh über die Ausfahrt Kodersdorf. Über die B 115 verfolgte die Streife den Kuga bis nach Kodersdorf, wo die Flucht im Ortsteil Wiesa an einem Zaun endete. Während der gestohlene Wagen sichergestellt werden konnte, konnte sich der Dieb zu Fuß absetzen. Trotz des Einsatzes eines Spürhundes, fehlt von dem Fahrer bisher jede Spur. Bei der Suche wird nun auch ein Hubschrauber zum Einsatz kommen, der, laut Angaben der Bundespolizei, in der Nacht aufgrund der schlechten Witterungsbedingungen nicht fliegen konnte. Bei der Suche könnte den Ermittlern allerdings ein Blitzer zu Hilfe kommen: Denn der Dieb wurde bei seiner Flucht von einer Geschwindigkeitsmessanlage fotografiert. (szo)

