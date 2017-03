Autodieb durchbricht Kontrollstelle Unbekannte haben in Niesky zwei Audis gestohlen, in Weißwasser einen VW. Ein Fahrzeug wollte die Polizei am Grenzübergang Ludwigsdorf anhalten.

Bundespolizisten haben einen Audi am Grenzübergang Ludwigsdorf kontrollieren wollen. © Pawel Sosnowski

Drei Autodiebstähle sind in den vergangenen zwei Tagen passiert, davon zwei in Niesky und einer in Weißwasser. Darüber informiert Thomas Knaup von der Polizeidirektion Görlitz. So entwendeten in der Zeit von Mittwoch- zu Donnerstagnachmittag bisher Unbekannte einen an der Muskauer Straße in Weißwasser abgestellten blauen VW Golf V mit dem Kennzeichen SPN-PG 169. Er hat einen Wert von rund 8500 Euro.

In Niesky schlugen Autodiebe einmal auf der Rudolf-Breitscheid-Straße zu, wo sie einen Audi Q5 mit dem Kennzeichen NY-JL 2907 entwendeten. Ein weiterer Fall passierte auf der Pestalozzistraße. Dort kam ebenfalls ein Audi weg, der das Kennzeichen NOL-PJ 116 trägt. „Dort wissen wir sicher, dass das Fahrzeug in Polen ist“, so Knaup. Der Grund: Eine Streife der Bundespolizei wollte den Wagen am Grenzübergang Ludwigsdorf stoppen, allerdings durchbrach der Autodieb laut dem Sprecher die Kontrollstelle.

In allen drei Fällen ermittelt die Soko Kfz. (szo/tc)

