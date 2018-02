Autodieb auf der Flucht gestellt

Fahrlässige Brandstiftung im Schweinegut? Döbeln. Nach dem Wohnungsbrand im ehemaligen Schweinegut an der Straße Am Rosenbeet in Ebersbach ermittelt die Polizei weiterhin zur Brandursache. Ein technischer Defekt könne jedoch ausgeschlossen werden, teilte ein Sprecher der Polizeidirektion Chemnitz am Dienstag mit. Die derzeitigen Ermittlungen laufen daher wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung. In einer unbewohnten, im Ausbau befindlichen Wohnung in der ersten Etage des Mehrfamilienhauses war am vergangenen Sonnabend Baumaterial in Brand geraten. Die Bewohner, zwei Erwachsene und ein dreijähriges Kind , retteten sich durch den verqualmten Hausflur. Sie wurden vorsorglich in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. Über 40 Rettungskräfte waren im Einsatz, um das Feuer zu löschen.

Planenschlitzer unterwegs Hainichen/Lichtenau. In Mittelsachsen waren erneut Planenschlitzer unterwegs. Auf einem Parkplatz an der Ahornstraße haben Unbekannte offenbar in der Nacht zu Dienstag die Plane eines Sattelzuges aufgeschlitzt. Von der Ladefläche des Aufliegers stahlen die Täter 24 Fernsehgeräte der Marke „LG“. Angaben zum Wert des Diebesgutes liegen noch nicht vor. Der Sachschaden wurde auf ca. 100 Euro geschätzt. In derselben Nacht schlitzten Unbekannte ebenfalls die Plane eines Sattelzuges auf dem Rastplatz „Auerswalder Blick“ an der Autobahn 4 in Richtung Chemnitz auf. Was die Täter von der Ladefläche stahlen und der entstandene Gesamtschaden ist bisher nicht bekannt.