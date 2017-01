Autodieb auf der Flucht gestellt Der aus Polen stammende Mann ist in Nossen nahe der Autobahn 14 geschnappt worden. In der Nacht zum Mittwoch hatte er einen schwarzen Mercedes Viano in Leipzig gestohlen.

Ein Autodieb ist am Mittwochmorgen in Nossen nahe der Autobahn 14 geschnappt worden. Wie die Polizei mitteilte, hatte der aus Polen stammende Mann in der Nacht zum Mittwoch einen schwarzen Mercedes Viano in Leipzig gestohlen. Der Besitzer des Fahrzeuges bemerkte den Diebstahl am Morgen und verständigte die Polizei.

Im Zuge sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnte der Wagen in Nossen ausfindig gemacht werden. Der Mercedes stand auf der Straße Am Industriegebiet unweit der Autobahn.

Der mutmaßliche Dieb hatte sich im Fond des Autos versteckt. Die Einsatzkräfte fanden ihn jedoch schnell und nahmen den Mann fest. Gegen den 33-Jährigen wird nun wegen Autodiebstahls ermittelt. Das Fahrzeug wird nach einer kriminaltechnischen Untersuchung an den Eigentümer zurückgegeben. (SZ)

