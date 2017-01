Autodieb auf der Flucht gestellt

Zeithain. Über den Jahreswechsel beschädigten Unbekannte fünf Bleiglasfenster der Kirche an der Teichstraße in Zeithain. Dabei entstand ein Sachschaden von rund 500 Euro. Zudem war auch ein Nissan, der auf dem Parkplatz vor der Kirche stand, beschädigt worden. Am Auto entstand ein Sachschaden von rund 1.000 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen und bittet Zeugen, welche Angaben zu den Tätern machen können, sich im Polizeirevier Riesa oder unter der Rufnummer 0351/4832233 bei der Polizeidirektion Dresden zu melden.

Nossen. Am Dienstagnachmittag betrat ein Unbekannter eine Apotheke am Markt und verwickelte eine Angestellte in ein Gespräch. Als die Frau wenig später im Lager nach etwas suchte, stahl der Mann die Spendenkasse mit rund 200 Euro vom Verkaufstresen und verschwand.

Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Riesa. Dienstagnachmittag hielt ein 43-Jähriger mit seinem VW T5 an der Ampel Goethestraße/Alexander-Puschkin-Platz in der rechten Spur, um anschließend nach rechts in Richtung Breite Straße abzubiegen. Während des Wartens fuhr ein dunkler VW Passat so dicht links neben den T5, dass es zum Zusammenstoß kam. Der Fahrer des Passats fuhr letztlich ohne seinen Pflichten nachzukommen in Richtung Friedrich-Engels-Straße davon. Am VW T5 war ein Schaden von mehreren hundert Euro entstanden. Nun sucht die Polizei Zeugen und fragt: Wer hat den Zusammenstoß beobachtet? Wer kann weitere Angaben zu dem verursachenden dunklen VW Passat mit Riesaer Kennzeichen oder dessen Fahrer machen? Hinweise richten Sie bitte an das Polizeirevier Riesa oder unter der Rufnummer 0351/4832233 an die Polizeidirektion Dresden.