Autodieb auf der Flucht Bautzen. Die Polizei sucht einen Autodieb, der in der Nacht zum Donnerstag vor einer Polizeikontrolle geflüchtet ist. Gegen 2 Uhr hatte eine Streife den in Richtung Polen fahrenden Toyota auf der A 4 nahe der Anschlussstelle Bautzen Ost bemerkt. Aufgrund der hohen Geschwindigkeit gelang es erst nach sechs Kilometern, am Autobahnparkplatz „Löbauer Wasser“, den Fahrer zum Anhalten aufzufordern. Nachdem dieser den Beamten zunächst auf den Parkplatz gefolgt war, reduzierte er das Tempo abrupt, riss das Lenkrad herum und beschleunigte wieder in Richtung Bautzen – nun entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung. Auf dem stark frequentierten Rastplatz verloren die Polizisten das Auto kurz aus den Augen. Wenig später entdeckte die Streife den erlassenen SUV stehend in einem Gebüsch. Trotz der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen fehlt von dem Unbekannten derzeit jede Spur. Erste Ermittlungen ergaben inzwischen, dass der SUV in Leipzig entwendet worden war.

Rasentraktor gestohlen Großdubrau. Diebe sind in der Nacht zu Mittwoch in ein Gartenhaus an der Hermann-Schomburg-Straße in Großdubrau eingedrungen. Die Täter entwendeten einen Rasentraktor und zwei Kettensägen im Wert von etwa 1 750 Euro.

Berauscht am Steuer Bautzen. Eine Streife der Bereitschaftspolizei hat am späten Mittwochabend an der Beethovenstraße in Bautzen eine VW -Fahrerin kontrolliert. Ein Drogentest zeigte, dass die 28-Jährige offenbar Cannabis konsumiert hatte. Die Beamten untersagten der Frau die Weiterfahrt und veranlassten eine Blutentnahme. Sollte sich der Verdacht nach der Analyse des Blutes bestätigen, werden mindestens 500 Euro Bußgeld, ein Monat Fahrverbot und zwei Punkte im Zentralregister auf die Frau zukommen.

Räder und Kreditkarten mitgenommen Sohland. In der Nacht zu Mittwoch sind Diebe auf ein Grundstück an der Ellersdorfer Straße in Sohland eingedrungen. Aus einem unverschlossenen Honda stahlen die Täter unter anderem zwei Kreditkarten, ein Navigationsgerät und ein GPS-Gerät. Außerdem nahmen sie drei Fahrräder mit, die unter einem Carport standen. Schaden: rund 3 000 Euro.

Einbruch in Büro Kamenz. Einbrecher sind in der Nacht zu Donnerstag in ein Büro an der Straße Am Bushof in Kamenz eingestiegen. Sie stahlen einen Tresor, in dem sich mehrere Schlüssel zu Umkleidespinden befanden. Ein Kriminaltechniker sicherte Spuren.