Autodieb auf der A4 gestellt Bautzen. Am Freitagmorgen hat die Polizei auf der A4 einen mutmaßlichen Autodieb vorläufig festgenommen. Die Zivilfahnder wollten gegen 6 Uhr einen weißen Audi A 4 mit Offenbacher Kennzeichen kontrollieren. Der Wagen fuhr in Richtung Görlitz. Als die Polizisten den Audi-Fahrer zum Anhalten aufforderten, gab der Mann Gas. Die Zivilfahnder stoppten den Wagen nach kurzer Verfolgungsfahrt auf Höhe der Anschlussstelle Bautzen-Ost. Es stellte sich heraus, dass der Firmenwagen zuvor vermutlich im Raum Leipzig entwendet wurde. Ein Drogentest bei dem mutmaßlichen Autodieb reagierte positiv auf den Konsum von Amphetaminen. Außerdem besaß der Fahrer keine gültige Fahrerlaubnis. Die Fahnder nahmen den 39 Jahre alten Tatverdächtigen vorläufig fest und stellten den Audi sicher.

Mann bedroht Kinder Lichtenberg. In Lichtenberg soll am Donnerstagnachmittag gegen 15.30 Uhr ein derzeit noch Unbekannter zwei Kinder bedroht haben. Die Jungen im Alter von 10 und 12 Jahren fuhren mit der Buslinie 309. Der Mann soll die beiden im Bus angesprochen und aufgefordert haben, den Bus zu verlassen. Dabei soll er ihnen einen pistolenähnlichen Gegenstand unter seiner Jacke gezeigt haben. Die Kinder stiegen daraufhin an der nächsten Haltestelle an der Pulsnitzer Straße aus und begaben sich zu einer Angehörigen, die die Polizei verständigte. Die Polizei sucht nun Zeugen. Der unbekannte Mann wird als etwa 35 Jahre alt, schlank, sportlich und etwa 180 cm groß beschrieben. Er soll kurze braune Haare gehabt und eine grüne Softshelljacke sowie eine dunkelblaue Jeans getragen haben. Zeugen, die den Mann beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich im Polizeirevier Kamenz, Telefon, 03578 3520, oder einer anderen Polizeidienststelle zu melden.

BMW gestohlen Bautzen. In der Nacht zu Freitag haben in Bautzen Diebe einen blauen BMW entwendet. Der zwei Jahre alte Wagen der 3er-Serie mit den Kennzeichen FÜ-NT 340 parkte Am Carolagarten. Mit dem Auto verschwanden auch diverse persönliche Gegenstände im Wert von etwa 500 Euro. Den Zeitwert des Autos schätzte der Eigentümer auf rund 48000 Euro.

Graffiti an Garagen geschmiert Bautzen. In Bautzen haben Unbekannte am Donnerstag an zwei Garagen an der Thomas-Müntzer-Straße Graffiti gesprüht. Die Täter brachten die jeweils etwa ein Meter großen Schriftzüge mit schwarzer Farbe an die Fassaden an. Bei den Schmierereien handelt es sich nach Aussagen der Polizei um rechtsmotivierte Schriftzüge. Die Tat soll sich zwischen 15.30 und 17.30 Uhr ereignet haben. Den Schaden schätzte der Eigentümer auf rund 100 Euro.

Diesel getankt und nicht bezahlt Panschwitz-Kuckau. Am Mittwochabend kam es in Panschwitz-Kuckau zu einem Tankbetrug. Ein derzeit noch Unbekannter betankte gegen 17.15 Uhr seinen Lkw an der Cisinskistraße mit rund 270 Liter Diesel und fuhr anschließend davon, ohne zu bezahlen. Den Schaden bezifferte der Eigentümer mit etwa 310 Euro.

44 Rinder gestohlen Spreetal. Ein Bauer in Spreewitz stellte am Freitagmorgen erschrocken fest, dass Diebe über Nacht in seinen Stall eingedrungen waren und 44 Rinder gestohlen hatten. Neben den 21 Kälbern und 23 Färsen nahmen die Täter zudem Weidezäune und Stretchfolien mit. Den Schaden schätzte der Eigentümer auf rund 35000 Euro. Kriminaltechniker sicherten Spuren.