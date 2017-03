Autocross-Club gewinnt 2 000 Euro Dank vieler Unterstützer konnte der Cunewalder Verein bei einem Spiel am Montag die Höchstsumme absahnen.

© dpa

Der Motorsportclub MSC Cunewalde hat am Montag 2 000 Euro bei der Aktion „Scheine für Vereine“ von Hitradio RTL gewonnen. Der Club hatte sich per Internet dafür beworben und war am Morgen im Programm genannt worden. Wie Rocco Reichel vom Sender berichtet, gelang es den Mitgliedern, sich innerhalb einer Viertelstunde im Studio zu melden. Damit sicherten sie sich 1 000 Euro.

Am Nachmittag hatte der Autocross-Club die Chance, den Gewinn zu verdoppeln. Für jeden Unterstützer, der zwischen 16 und 17 Uhr an den Vereinssitz an der Straße Neue Sorge in Cunewalde kam, gab es fünf Euro zusätzlich, maximal jedoch 1 000 Euro. Vor Ort fanden sich 435 Leute ein. Somit konnte sich der Club über die Höchstsumme freuen. Er besteht seit reichlich zehn Jahren, hat gut 20 Mitglieder, baut selbst Autos auf und startet damit bei verschiedenen Rennen, zum Beispiel der Deutschen Meisterschaft im Autocross. Der Gewinn soll in die Autos investiert werden.

Bei der Radio-Vereinsaktion gewannen aus der Bautzener Gegend bisher auch schon die Kindervereinigung Guttau, der Feuerwehrsportverein Crosta und die Motorsportfreunde aus Neukirch. (SZ/ks)

