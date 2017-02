Autobrand lässt Betrug auffliegen In Schmölln brannte ein Pkw Peugeot komplett aus. Bei der ersten Vernehmung bekommen die Polizeibeamten Erstaunliches zu hören.

Der Peugeot ist nur noch ein Wrack. Die Feuerwehr war schnell vor Ort, konnte aber nichts mehr retten. © Rocci Klein

Das Angebot war wohl zu verlockend: zwei Kfz-Kennzeichen für nur elf Euro. Ein Internet-Versandhändler preist das als eines seiner Top-Angebote an. Die Schilder aus dem Netz seien „um 50 bis 70 Prozent billiger als die von vor Ort“, heißt es dazu im Internet.

Zwei jungen Männern aus Schmölln könnte das jetzt möglicherweise zum Verhängnis werden. Wie sie gegenüber der Polizei aussagten, besorgten sie sich übers Internet die Kennzeichen, schraubten sie an ihre Autos und gingen damit auf Tour. Ohne amtliche Zulassung und damit ohne Versicherungsschutz. Die Kontrolle der Polizei ergab zudem, dass die beiden Jugendlichen keine Fahrerlaubnis besitzen.

Ein Brand am späten Freitagnachmittag ließ den ganzen Schwindel auffliegen. Auf einem Wohngrundstück an der Belmsdorfer Straße brannte ein Pkw Peugeot. Sofort wurde die Feuerwehr alarmiert. Die zwölf Kameraden der freiwilligen Feuerwehren aus Schmölln und Putzkau eilten zum Brandort, waren schon wenige Minuten nach der Alarmierung da, konnten am Fahrzeug aber nichts mehr retten – es brannte komplett aus. Warum der Brand ausgebrochen ist, ist nun Teil der polizeilichen Ermittlungen. Brandstiftung kann nicht ausgeschlossen werden, zumal nach Augenzeugenberichten das Fahrzeug bereits zu Teilen ausgeschlachtet war. Selbst die Batterie, die einen technischen Defekt hätte auslösen können, befand sich schon nicht mehr im Fahrzeug, heißt es.

Das Grundstück in einer Schmöllner Doppelhaussiedlung befindet sich in Privatbesitz, wird nach SZ-Informationen aber zurzeit nicht ständig bewohnt. Vor zwei Jahren musste die Feuerwehr an gleicher Stelle schon einmal einen Brand löschen, sagte Gemeindewehrleiter Karsten Käppler auf SZ-Anfrage. Auch damals stand ein Pkw in Flammen.

Vor dem Grundstück war am Freitagnachmittag ein weiteres Fahrzeug geparkt, ein Pkw Kia. Ebenfalls ohne Zulassung und mit gefälschtem Kennzeichen. Gefährlicher Leichtsinn, der für die beiden jungen Männer nun teuer werden kann. Die Polizei ermittelt zum Vorfall. (rk/SZ)

