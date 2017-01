Autobrand blockiert die St. Petersburger Ein Transporter geht während der Fahrt in Flammen auf. Die Ursache könnte eine Gasflasche gewesen sein.

Der brennende Transporter und die Löscharbeiten blockierten am Donnerstagnachmittag den Verkehr vor dem Hauptbahnhof. © xcitepress/ce

Ein Autobrand hat am Donnerstag ab etwa 15 Uhr den Verkehr auf der St. Petersburger Straße behindert. Die Fahrspur stadtauswärts war mehrere Stunden gesperrt, weil unter der zweiten Bahnbrücke ein Iveco-Transporter in Flammen stand. Der Transporterfahrer brachte sich rechtzeitig in Sicherheit. Er blieb unverletzt. Zu seiner Identität konnte die Polizei nichts sagen. Die Feuerwehr rückte aus der Wache an der Strehlener Straße an und löschte die Flammen. Das Auto konnten die Beamten aber nicht retten. Nach dem Löscheinsatz musste die St. Petersburger noch gereinigt werden. Die Straße wurde erst am frühen Abend wieder freigegeben, die Brücke hat keinen Schaden genommen, so die Polizei.

Die Ursache des Brandes ist noch nicht bekannt. Die Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Brandstiftung. Auf der Ladefläche des Autos stand neben vielen Lebensmitteln eine Propangasflasche, die womöglich nicht gesichert war. (SZ/csp)

