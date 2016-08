Autobrand auf einem Parkplatz Ein Mazda steht in Flammen und beschäftigte Feuerwehr und Polizei in Waldheim. Die Ursache ist bislang noch nicht geklärt.

© Symbolfoto/Uwe Soeder

Feuerwehr und Polizei wurden in der Nacht zu Mittwoch, gegen 1.45 Uhr, in den Ortsteil Gebersbach gerufen. Auf einem Parkplatz in der Kleinen Otzdorfer Straße war aus bislang unklarer Ursache ein Pkw Mazda in Brand geraten. Die Kameraden der Feuerwehr löschten das Auto, welches dennoch durch die Flammen zerstört wurde.

Verletzt wurde niemand. Der Mazda wurde sichergestellt, um die Brandursache festzustellen. Der Sachschaden beläuft sich auf mehr als 20 000 Euro. (DA)

zur Startseite