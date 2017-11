Autobesitzer überrascht Autoknacker Als ein Mann am Dienstagnachmittag zur Arbeiten fahren will, erwischt er den Täter auf frischer Tat. Dann geht alles ganz schnell.

Symbolbild © Friso Gentsch / dpa

Döbeln. Am frühen Dienstagnachmittag hat ein 42-Jähriger in Döbeln einen Autoeinbrecher überrascht, der gerade in seinen Skoda eingedrungen war. Der Mann war gegen 13.35 Uhr auf dem Weg zur Arbeit, als er den Täter überrumpelte.

Er sprach den Mann an und hielt ihn fest, jedoch sprühte der Autoknacker dem 42-jährigen Geschädigten Reizgas ins Gesicht. Der Dieb konnte daraufhin – nach Angaben des Geschädigten – mit einem Ford mit ausländischem Kennzeichen flüchten. Aus dem Skoda hatte er jedoch bereits ein Navigationsgerät sowie eine Jacke, in der sich unter anderem Ausweise und eine EC-Karte befanden, entwendet. Laut Polizei beläuft sich der Schaden auf insgesamt 2 000 Euro.

Um den Flüchtigen ausfindig zu machen, bittet die Polizei nun die Bevölkerung um Hilfe und sucht Zeugen. Der Täter wird wie folgt beschrieben: etwa 1,85 Meter groß, 40 bis 45 Jahre alt, kurze graue Haare, kräftige Statur, heller Hauttyp. Der Unbekannte trug eine Jeanshose, eine schwarze Jacke mit Schal und sprach gebrochen deutsch.

Die Polizei bittet den Zeugen, die Beobachtungen im Zusammenhang mit der Tat gemacht haben, sich zu melden. Dieser Aufruf richtet sich vor allem an den nicht bekannten Zeugen, der dem Geschädigten zu Hilfe kam und die Polizei alarmierte. (DA)

Hinweise nimmt die Polizeidirektion Chemnitz telefonisch unter 0371/387495808 entgegen.

