Autobauer setzen auf Hochglanz Deutsche Hersteller zeigen, was sie können auf der Automesse – nur kaum E-Autos. Tesla, GM und viele andere Konzerne kommen erst gar nicht.

VW erweitert die Golf-Baureihe um ein SUV-Modell und bringt ab Herbst 2017 den VW T-Roc auf den Markt. Seine Premiere feiert der Golf-SUV auf der IAA. © Volkswagen AG

An der Frankfurter Festhalle prangt schon der große Schriftzug „Mercedes Benz“. Drinnen ist die zweite Ebene eingezogen, zwei lange Rolltreppen sind eingebaut. Mit schweren Kränen werden Teile nach oben gehievt. 11 000 Quadratmeter belegt der Stuttgarter Konzern, 970 Tonnen Stahl werden verbaut, 250 Kilometer Kabel verlegt und 6 000 Leuchten installiert, um 100 Modelle im besten Licht zu präsentieren.

Vor der Halle stapeln sich wie gegenüber vor Halle drei, wo VW mit den Konzernmarken unterkommt, schwere Stahlträger. Und große Holzkisten mit den vier Ringen und der Aufschrift „Audi“. In der Halle sind die Umrisse der Stände erkennbar, es wird geschweißt, gehämmert, gebohrt und geschraubt. Ganz hinten an Halle 11 sieht es ähnlich aus, nur dass die Kisten von BMW weiß sind. „Die Zukunft ist jetzt“, verkündet ein großes Banner das Motto der Münchner für die 67. Internationale Automobilausstellung, die am 14. September eröffnet wird. Und es ist so, als wäre es wie immer: kein Dieselskandal, keine Kartellvorwürfe, keine Kritik, dass die deutschen Konzerne die Elektromobilität verschlafen. Die IAA bleibe die weltweite Leitmesse der Mobilität, sagt Klaus Bräunig, für die Messe zuständiger Geschäftsführer des Branchenverbandes VDA.

Auch die Mehrzahl der deutschen Hersteller, deren Geschäfte im ersten Halbjahr glänzend gelaufen sind, heben das Thema nicht hervor. Von „Aufsehen erregenden Fahrzeug-Neuheiten“ ist bei Mercedes die Rede. Aber nicht von einem serienreifen Elektrofahrzeug oder einem besonders sauberen Diesel. Stattdessen werden Show- und Konzeptfahrzeuge hervorgehoben, die Ausblick auf die volle Elektrifizierung des Angebots geben würden. Und auf die neue Marke „EQ“, mit der „in Zukunft“ auch Kompaktfahrzeuge elektrifiziert würden.

VW verweist zur IAA auf ein „Update“ des neuen Golf Sportsvan, mit drei neuen Benzin-Motoren und zwei Diesel-Aggregaten. Von Elektro ist nichts zu lesen. Bei Opel ist von solchen Modellen gar keine Rede, nicht einmal den Ampera E, das Elektro-Auto mit der angeblich größten Reichweite in Deutschland, erwähnt die neue Peugeot-Tochter. Da ist dann der Münchner Autokonzern schon ein Stück weiter. Er hebt seine mittlerweile acht elektrifizierten Modelle hervor. Das sei das breiteste Angebot unter den Premiumherstellern. „BMWi verortet die Zukunft im Hier und Jetzt“. Allein in diesem Jahr würden 100 000 elektrifizierte Fahrzeuge ausgeliefert und damit die Zahl der verkauften E-Autos auf 200 000 Exemplare verdoppelt.

BMW scheint als einziger Hersteller die Lücke füllen zu wollen, die der immer noch angesagteste Hersteller von Strom-Autos auf der 67. IAA hinterlässt: Tesla pfeift auf die angeblich führende Automesse weltweit. Tesla sei kein herkömmlicher Hersteller und nicht auf Shows der Branche angewiesen. Die US-Amerikaner reihen sich damit ein in eine prominente Schar von Autofirmen, die die IAA in diesem Jahr links liegen lassen: General Motors, Fiat, Jeep, Peugeot, Nissan, Mitsubishi, Maserati, Infiniti oder Volvo. VDA-Präsident Matthias Wissmann lässt sich nicht irritieren. Mehr als 50 Pkw-Marken, darunter neun von zehn der beliebtesten seien gemeldet. Und viele junge asiatische Hersteller wie Chery aus China. Möglicherweise fühlen sich die deutschen Automanager auch durch die jüngste Studie des Mineralölkonzerns Aral bestärkt. Danach planen 40 Prozent der Bundesbürger in den nächsten eineinhalb Jahren den Kauf eines neuen Autos. Jeder Zweite denkt an einen Benziner, nur jeder Fünfte an einen Diesel. Aber nur fünf Prozent haben ein Elektroauto im Blick. Warum also sollte man dann nicht wieder spritschluckende Geländewagen und andere mit reichlich PS ausgestattete Edel-Limousinen und Sportwagen in den Frankfurter Messehallen vorführen?

