Autoballett am Neumarkt

Änderung 1: Nicht vom Bauzaun auf der Äußeren Bautzener irritieren lassen Bisher war es so: Kommt man von der B6 und will in Richtung Neumarkt, fuhr man über die Äußere Bautzener Straße. Dort ging es an der Goethestraße nach rechts ab. Das geht es nun nicht mehr. An der Goethestraße stehen jetzt zwei rote Durchfahrtverbots-Schilder. Ein blaues Schild mit weißem Pfeil an der Kreuzung sagt: Weiter geradeaus auf der Äußeren Bautzener Straße. Die Beschilderung ist eindeutig. Und trotzdem ist die Stelle verwirrend. Denn orientiert man sich an der Stelle tatsächlich geradeaus, also weiter auf der Äußeren Bautzener Straße, hat man einen Bauzaun vor Augen. Mit dem Kreiselbau hat der nichts zu tun. Die Äußere Bautzener Straße ist für ein kurzes Stück halbseitig gesperrt, weil die Wohnungsverwaltung und Bau GmbH Löbau vier Häuser saniert. Wer also aus nördlicher Richtung die Äußere Bautzener Straße hinabfährt, muss am Bauzaun erst den Gegenverkehr durchlassen. Dann geht es weiter, die neue Umleitung Richtung Neumarkt und Neusalzaer Straße führt jetzt über die darauffolgende Querstraße, die Pestalozzistraße.

Änderung 2: Der Neumarkt ist nun vollkommen dicht Die Pestalozzistraße wiederum endet an der Kreuzung mit der Neusalzaer Straße. Hier stoppt eine Ampel die Autofahrer. Das ist nicht neu. Bisher konnte man an der Kreuzung nach rechts und links in die Neusalzaer Straße abbiegen. Links wartet nun die Ballett-Stelle: Die Neumarkt-Straße ist schon lange zu, jetzt ist auch die Weiterführung der Neusalzaer Straße gesperrt. Nur zum Neumarkt-Parkplatz kommt man noch. Der war am Mittwochabend auch für Silvana Hilbrich die Wendestelle, nachdem sie sich verfahren hatte. Dabei kennt sich die junge Frau gut aus, sie ist Löbauerin. Am Mittwoch wollte sie aus Richtung Neusalzaer Straße in Richtung Norma an der Breitscheidstraße. Aber die neue Verkehrsführung machte ihr beim ersten Versuch einen Strich durch die Rechnung. „Vor ein paar Tagen bin ich hier noch durchgekommen, plötzlich ist wieder alles anders“, sagte sie. So erging es dieser Tage nicht nur ihr.

Änderung 3: Bloß nicht blinzeln an der Ampel am Neumarkt-Parkplatz Zeit, sich mit Silvana Hilbrich zu unterhalten, ist genug. Ob Fehlfahrt oder Absicht, wer vom Neumarkt-Parkplatz zurück auf die Neusalzaer Straße oder die Pestalozzistraße will, muss eine Ampel an der Kreuzung passieren. Eine Ampel mit sehr kurzer Grünphase. Stadtsprecherin Eva Mentele erklärt: „Die Grünphase an der Ampel aus Richtung Parkplatz ist deswegen sehr kurz, weil im Normalfall nur der Verkehr aus Richtung Parkplatz diese Strecke befährt“, teilt sie mit. Dafür sei die Phase ausreichend. Aber wenn sich viele verfahren, kann es schwierig werden.