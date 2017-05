Autobahnumleitung sorgt für Verkehrschaos Die Reinigung des Tunnels provoziert am Sonntag Staus und schwere Unfälle.

Staus auf der B115 bei Niesky gibt es wegen Tunnelsperrungen immer wieder – besonders ärgerlich sind sie, wenn sie durch bessere Planung hätten vermieden werden können. © Rolf Ullmann

Am Wochenende waren wieder Nerven wie Drahtseile bei den Anwohnern an der Umleitungsstrecke des Tunnels gefragt. Stundenlang quälte sich eine Wagenkolonne über die Bundesstraße B 115 bei Kodersdorf und Niesky und dann weiter zur Autobahnauffahrt Nieder-Seifersdorf. Tausende Reisende benötigten viel Geduld bei ihrer Reise nach Dresden. Denn die Ampelschaltung an der Linksabbiegerspur bei Niesky sorgte für einen mehrere Kilometer langen Rückstau, der bis nach Kodersdorf reichte.

Auch Anwohner kleinerer Gemeinden in den Königshainer Bergen, wie Königshain oder Wiesa, klagten der Polizei ihr Leid. Sicherlich nicht zuletzt aufgrund des Staus auf der ausgeschilderten Umleitungsstrecke folgten zahlreiche Autos und Transporter eher der Empfehlung ihrer Navigationsgeräte. Die dort angegebene Route war eben nicht die weitgeführte Umleitungsstrecke, sondern die kürzere Route über enge Nebenstrecken durch die Wälder der Königshainer Berge, die für diese Verkehrsdichte eigentlich nicht ausgelegt sind. Die Beamten am Notruf im Führungs- und Lagezentrum erklärten den Anrufern den Grund für den starken Verkehr und ernteten zumeist Unverständnis über die immer wiederkehrenden Arbeiten im Autobahntunnel oder deren, in manchen Augen, „schlechte Planung“.

Tatsächlich ließ die Polizei in ihrem Bericht gestern ebenso Verwunderung über die Planung des Landesstraßenbauamtes durchklingen. Ausgerechnet am Sonntag, wo der vorhersehbare Pendlerverkehr aus Polen und anderen osteuropäischen Ländern in Richtung Westen fährt, ließ das Straßenbauamt den Tunnel säubern. Da war der Stau programmiert. Zumal die Röhre in Richtung Dresden erst um 18.15 Uhr wieder freigegeben wurde. Anders sah es in Richtung Görlitz aus. Aufgrund der geringen Verkehrsdichte in Richtung Osteuropa, so erklärte die Polizei gestern, habe die Sperrung in Fahrtrichtung Görlitz kaum Auswirkungen gehabt.

Dass sich dann auch noch Unfälle mit schweren Verletzungen beteiligter Personen und hohem Sachschaden am Stauende auf der Autobahn A 4 ereigneten, wie die SZ bereits in der Montagausgabe vermeldete, machte das Chaos perfekt. Danach wurde der Verkehr in Richtung Dresden bereits in Görlitz von der Autobahn geholt und fuhr in einer schier endlosen Karawane über die B 115 weiter nach Kodersdorf. (SZ)

