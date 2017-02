Autobahntunnel zeitweise gesperrt

Der Autobahntunnel Königshainer Berge ist am Mittwoch immer wieder zeitweise in beiden Richtungen für den Verkehr gesperrt. Das teilte eine Sprecherin des Landesamtes für Straßenbau und Verkehr in Dresden am Mittwochmittag auf Nachfrage der SZ mit. Die zuständige Autobahnstraßenmeisterei selbst durfte zu den Bauarbeiten keine Auskunft geben.

Bei Wartungen an der Brandmeldeanlage haben man Fehler entdeckt, die aber noch nicht lokalisiert werden konnten, teilte die Sprecherin mit. Um die Fehlerquelle zu finden, sei die zeitweise Sperrung der kompletten Fahrbahnen erforderlich. Wie lange die Arbeiten dauern und die Verkehrsteilnehmer von der Autobahn abfahren müssen, sei noch unklar. Man hoffe, den Fehler noch heute zu finden, so die Sprecherin. (szo)

