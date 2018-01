Autobahntunnel ist wieder gesperrt Ab diesem Dienstag stehen im Tunnel Königshainer Berge Wartungsarbeiten an.

Der Autobahntunnel durch die Königshainer Berge wieder gewartet und gesperrt. © André Schulze

Ab diesem Dienstag stehen im Tunnel Königshainer Berge Wartungsarbeiten an, die zu Verkehrsbehinderungen auf der A 4 führen. Wie Isabel Siebert vom Landesamt für Straßenbau und Verkehr mitteilt, ist von 8 bis 15.30 Uhr der rechte Fahrstreifen in Richtung Görlitz gesperrt, am Mittwoch der in Richtung Dresden. Und von 13 bis 15 Uhr ist der linke Fahrstreifen in Richtung Dresden betroffen – am Mittwoch der in Richtung Görlitz).

Am Mittwoch ist zudem der rechte Fahrstreifen in Richtung Görlitz von 8 bis 12 Uhr gesperrt und von 12 bis 16 Uhr der linke Fahrstreifen in Richtung Görlitz. Am Donnerstag ist die Fahrtrichtung Dresden von 8 bis 16 Uhr gesperrt. (SZ)

zur Startseite