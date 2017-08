Autobahntunnel ist dicht Mehr Zeit müssen die Autofahrer in dieser Woche einplanen. Bis Donnerstag werden die beiden Röhren gewartet.

Im Tunnel Königshainer Berge finden in dieser Woche Wartungsarbeiten statt. © André Schulze

In dieser Woche stehen im Tunnel Königshainer Berge turnusmäßig Wartungsarbeiten an, informiert das Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv). An vier Tagen führt die Behörde notwendige Reparatur-, Wartungs- und Inspektionsarbeiten in der gesamten Tunnelanlage. Zur Absicherung dieser Arbeiten mit Hebebühnen in der Tunnelmitte ist die Sperrung beider Fahrstreifen erforderlich, teilt Pressesprecherin Isabel Siebert mit. Ebenso sind Anlagenteile zur Prüfung in den stromlosen Zustand zu versetzen und damit außer Betrieb.

Aufgrund der Absicherung der Wartungsbaustellen kommt es zu folgenden Verkehrseinschränkungen: Am Dienstag wird die Fahrtrichtung nach Görlitz voll gesperrt. Das betrifft die Zeit von 8 bis 16 Uhr. Der Umleitungsverkehr wird über die U 5 von der Autobahn geleitet. Am Mittwoch und Donnerstag wird die Tunnelröhre in Richtung Dresden voll gesperrt. Ebenfalls in der Zeit von 8 bis 16 Uhr beziehungsweise am Donnerstag bis 15 Uhr. Die Umleitung führt über die U 4. Zum Abschluss der Arbeiten ist noch eine kurze Vollsperrung beider Fahrtrichtungen erforderlich, die Donnerstag, 15 und 16 Uhr, vorgesehen ist.

Kontrollen in einem vorgegebenen Zyklus

Die zuverlässige Verfügbarkeit der Sicherheitstechnik im Tunnel hat unmittelbaren Einfluss auf die Sicherheit der Verkehrsteilnehmer, betont die Lasuv-Sprecherin. Eine fachgerechte Wartung bildet die Grundlage dafür. Nach Herstellervorgaben obliegen die eingebauten Anlagen umfangreichen Wartungsvorschriften. Eine ordnungsgemäße Funktion der Anlagen wird nur gewährleistet, wenn diese Kontrollen in den vorgegebenen Zyklen durchgeführt werden. „Die Wartung umfasst rund 1 000 Leistungspositionen wie zum Beispiel Sicht- und Funktionskontrollen, Reinigung, Austausch defekter und verschlissener Teile – und das in über 20 Anlagen, vom Brandmelder bis hin zum Lüfter“, erklärt Isabel Siebert.

Bereits Anfang Februar war der Tunnel für drei Tage gesperrt. Auch da wurden Wartungsarbeiten durchgeführt. Nun bittet das Landesamt erneut alle Verkehrsteilnehmer auf der A 4, in der kommenden Woche um besondere Aufmerksamkeit auf den Umleitungsstrecken und um Verständnis nicht nur bei den Autofahrern, sondern auch Anliegern der Umleitungsstrecke.

