Autobahntunnel gesperrt

Dresden/Bannewitz. Wer am Wochenende die Autobahn A 17 zwischen den Anschlüssen Südvorstadt und Gorbitz nutzen möchte, muss sich auf eine längere Fahrzeit einstellen. Die Tunnelkette Altfranken-Dölzschen-Coschütz bleibt am 7. Mai von 6 bis etwa 18 Uhr gesperrt. Das teilte das Landesamt für Straßenbau und Verkehr mit.

Der Grund: An den Tunnelportalen werden Gehölzpflegearbeiten durchgeführt. Die Maßnahme kann nur bei Tageslicht ausgeführt werden. Um eine nochmalige Sperrung der Tunnelkette zu vermeiden, werde parallel die turnusmäßige Tunnelreinigung durchgeführt, informierte die Behörde weiter. Es werden dabei die Portale und Röhren beider Fahrtrichtungen von Ruß und Verschmutzungen befreit. Zudem verbessert die Tunnelwäsche auch die Sicht im Tunnel durch die Aufhellung der Seitenwände. Im Einzelnen werden Fahrbahn, Notgehweg, Tunnelwände, Beschilderung, Beleuchtung, Belüftungsanlagen und sämtliche Einbauten gewaschen.

Der Verkehr wird in dieser Zeit in Richtung Prag ab der Anschlussstelle Dresden-Gorbitz über die Bedarfsumleitung U15 zur Auffahrt Dresden-Südvorstadt umgeleitet. Autofahrer, die in Richtung Dresden unterwegs sind, werden ab Dresden-Südvorstadt über die U 16 zur Anschlussstelle Dresden-Gorbitz geführt. (hey)

