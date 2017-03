Autobahntunnel für eine Nacht gesperrt Die technische und bauliche Ausstattung des Tunnels wird weiter verbessert. Eine Umleitung ist ausgeschildert.

Autobahntunnel Königshainer Berge © Nikolai Schmidt

Der Autobahntunnel Königshainer Berge wird vom 22. März, 21 Uhr, bis 23. März, fünf Uhr, komplett gesperrt. Die Bedarfsumleitungen U 5 in Richtung Görlitz und U 4 in Richtung Dresden sind ausgeschildert. Das teilte eine Sprecherin des Landesamtes für Straßenbau und Verkehr Dresden am Freitag mit.

Grund für die Sperrung ist die Inbetriebnahme und Abnahme einer neuen Verkehrsunterzentrale. Das Landesamt arbeitet seit Herbst 2015 und bis voraussichtlich 2018 ein umfassendes Paket zur Modernisierung und Ertüchtigung des Autobahntunnels im Umfang von etwa acht Millionen Euro ab. Ziel der Modernisierungsmaßnahmen ist es, die Sicherheit für den fließenden Verkehr sowie aller Verkehrsteilnehmer auch im Havariefall weiter zu verbessern. Nachdem alle Schaltschränke der Automatisierungs- und Verkehrstechnik mit Lichtwellenleiterkabel erschlossen wurden, erfolgt jetzt die Abnahme. Der erste Teil der Abnahme erfolgte im November. Nach Nachbesserungen wird am 22. März die weitere Abnahme erfolgen. Gleichzeitig erfolgen schalltechnische Messungen im Tunnel für die Planung einer neuen Lautsprecheranlage.

Weitere Vollsperrungen des Tunnels sind in der Nacht zum 20. und zum 21. April geplant. (SZ/pc)

zur Startseite