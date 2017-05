Autobahntunnel am Sonntag gesperrt Seit Kurzem gibt es neue Technik in den beiden Röhren unter den Königshainer Bergen. Jetzt kommt der Frühjahrsputz.

Sperrung der Autobahn A4 aufgrund von Wartungsarbeiten im Tunnel Königshainer Berge © SZ-Archiv/André Schulze

Am 14. Mai ist von 6 Uhr bis spätestens 15 Uhr der Tunnel Königshainer Berge auf der A 4 in beide Richtungen gesperrt. Das teilt das Landesamt Straßenbau und Verkehr mit. Einmal jährlich sei die Reinigung notwendig, um die Technik von Ruß und Schmutz zu befreien. Zudem verbessere die Tunnelwäsche die Sicht im Tunnel durch die Aufhellung der Seitenwände. Im Einzelnen werden Fahrbahn, Notgehweg, Tunnelwände, Beschilderung, Beleuchtung, Lüfter und sämtliche Einbauten gewaschen. Um die Verkehrsbehinderung so kurz wie möglich zu halten, geschieht dies in beiden Röhren gleichzeitig .

Autofahrer folgen in Richtung Dresden an der Anschlussstelle Kodersdorf der Umleitung U 4 zur Anschlussstelle Niederseifersdorf. Verkehrsteilnehmer, die nach Görlitz oder weiter gen Osten unterwegs sind, fahren bei Niederseifersdorf ab und über die U 5 an der Anschlussstelle Kodersdorf wieder auf die A 4. (SZ/so)

