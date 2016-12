Autobahnpolizisten beschenken Fernfahrer

Unbekannte zerstechen an Heiligabend Reifen Niesky. Am Montag wurde der Polizei in Niesky die Sachbeschädigung an zwei Autos gemeldet. Unbekannte zerstachen am Heiligabend in der Bautzener Straße bei zwei VW jeweils zwei Reifen. Der Schaden belief sich auf etwa 600 Euro. Der Kriminaldienst des Polizeireviers Görlitz ermittelt.

Senior angetrunken mit dem Auto unterwegs Hoyerswerda. Am ersten Weihnachtsfeiertag haben Beamte des örtlichen Polizeireviers zur Mittagsstunde auf der Dresdener Straße in Hoyerswerda einen Fordfahrer erwischt, der nicht mehr nüchtern war. Das fiel bei der Kontrolle des 59-Jährigen auf. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von umgerechnet 1,06 Promille. Da der Senior gegen die 0,5-Promille-Grenze verstoßen hatte, werden auf ihn mindestens 500 Euro Bußgeld, ein Monat Fahrverbot und zwei Punkte im Zentralregister zukommen. Die Bußgeldstelle wird sich mit der Ordnungswidrigkeit befassen.

Autobahnpolizisten beschenken gestrandete Fernfahrer Hermsdorf / Görlitz. Wenigstens einen kleinen Hauch von Weihnachten brachten Autobahnpolizisten an den zurückliegenden Weihnachtsfeiertagen in die Führerhäuser von 30 in der Oberlausitz gestrandeten Lkw. Die Fernfahrer hatten vor Ablauf ihrer erlaubten Lenkzeiten den Rückweg in ihre zumeist osteuropäische Heimat leider nicht mehr geschafft. Die Feiertage verbrachten sie daher notgedrungen fernab ihrer Familien auf den windigen und nassen Rastplätzen entlang der A4. Die Polizisten des Bautzener Autobahnpolizeireviers sorgten in dieser unschönen Situation für einen kleinen Silberstreif am Horizont. Sie kontrollierten am Sonntag und Montag die Park- und Rastplätze entlang der Autobahn und klopften an den Fahrerkabinen der Lkw. Wer öffnete, erhielt ein kleines Geschenk. Der Verein „DocStop e.V.“ hatte dem Autobahnpolizeirevier 30 Präsentbeutel zur Verfügung gestellt. In den Tüten fanden sich neben ein paar Weihnachtsleckereien kleine Überraschungen des Vereins, der sich das gesundheitliche Wohl der Fernfahrer auf seine Fahnen geschrieben hat. Bei den Beschenkten aus Polen, Russland und Weißrussland, aber auch aus Litauen, Estland, Portugal, der Slowakei und Deutschland, war die Resonanz und Freude groß. Sie bedankten sich bei den Polizisten für die Aufmerksamkeit und Herzenswärme. Die Beamten wünschten ihnen eine baldige und gesunde Heimkehr.

Polizei verfolgt Autodieb bis nach Polen Ludwigsdorf / Lieskau / Boleslawiec. Am Dienstagmorgen hat eine Streife der Gemeinsamen Fahndungsgruppe Bautzen die Flucht eines Autodiebs vereitelt. Dafür haben die Zivilfahnder der Kriminalpolizei Görlitz und der Bundespolizeiinspektion Ebersbach den Dieb mehr als 40 Kilometer auf polnisches Hoheitsgebiet verfolgt. Den Beamten der Fahndungsgruppe war der gestohlene graue Audi A4 aus dem anhaltinischen Saalekreis am frühen Morgen auf der A4 bei Weißenberg aufgefallen. Die Kennzeichen des Autos waren zu dem Zeitpunkt noch nicht in den Fahndungssystemen vermerkt. Doch das Bauchgefühl der erfahrenen Beamten schlug Alarm. Auf das Anhaltesignal der Steife reagierte der unbekannte, junge Audi-Fahrer, indem er mit Vollgas gab. Eine Verfolgungsfahrt begann. Sie führte bei Ludwigsdorf über die Landesgrenze nach Polen und weiter bis an den Ortseingang von Bunzlau. Über das Führungs- und Lagezentrum der Polizeidirektion Görlitz und das gemeinsame Zentrum der deutsch-polnischen Polizeiarbeit in Swiecko wurde die polnische Polizei alarmiert. Bei Bunzlau geriet der flüchtende Audifahrer in eine Sackgasse, wendete und rammte das Auto der Polizisten. Verletzt wurde niemand. Der Autofahrer flüchtete von der Unfallstelle. Beamte der polnischen Polizei fanden das Fahrzeug wenig später in der Nähe der Autobahn verlassen auf. Die polnischen Beamten stellten den Audi sicher. Es stellte sich heraus, dass der Wagen nur Stunden zuvor in Salzatal gestohlen worden war. Der Eigentümer hatte das bis dato noch nicht bemerkt. Die Ermittlungen der Soko Kfz, der polnischen Polizei und der örtlichen Kriminalpolizei dauern an.

Unbekannte stehlen Fahrrad aus Keller Hoyerswerda. Am Montagnachmittag ist einem Bewohner eines Wohnhauses an der Teschenstraße aufgefallen, dass Unbekannte sein Fahrrad gestohlen hatten. Das neuwertige Crossbike der Marke Bulls stand in einer Kellerbox, die die Täter gewaltsam aufgebrochen hatten. Zurück blieb ein Verlust von etwa 600 Euro. Nach dem mattschwarzen Crossbike mit der Rahmennummer AA50967721 fahndet die Polizei. Der Kriminaldienst des örtlichen Reviers führt weitere Ermittlungen.

Diebe klauen Skoda Jonsdorf. In der Nacht zu Dienstag haben Diebe in Jonsdorf einen blauen Skoda Octavia gestohlen. Das Auto mit dem amtlichen Kennzeichen ERZ-NA 639 war an der Hainstraße geparkt. Den Zeitwert des neun Jahre alten Wagens bezifferte der Eigentümer mit rund 6000 Euro. Die Soko Kfz ermittelt, nach dem Skoda wird gefahndet.

Einbrecher stehlen zwei Fahrräder Görlitz. Am zweiten Weihnachtsfeiertag waren Diebe in Görlitz unterwegs. Unbekannte drangen gewaltsam in ein Mehrfamilienhaus an der Krischelstraße ein und stahlen daraus zwei Fahrräder. Bei einem der Räder handelte es sich dabei um ein schwarzes 28-Zoll-Damenfahrrad der Marke Kalkhoff. Zu dem zweiten Fahrrad liegen keine Angaben vor. Der Gesamtschaden wurde mit etwa 400 Euro angegeben. Eine Streife hat Spuren gesichert und die Ermittlungen des Kriminaldienstes eingeleitet.