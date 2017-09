Autobahnmeisterei öffnet ihre Türen Am Sonnabend besteht die Möglichkeit, Einblick in die Arbeit der Weißenberger Meisterei zu nehmen. Auch die Ausbildung wird vorgestellt.

Blick auf das Gelände der Autobahnmeisterei Weißenberg. Hier ist am Sonnabend Tag der offenen Tür. © Uwe Soeder

Sieben Autobahnmeistereien gibt es im Freistaat Sachsen. Sie sind für 567 Kilometer Autobahn verantwortlich. Am Sonnabend öffnen sie ihre Türen für Besucher. Auch die Meisterei in Weißenberg. „Wir wollen zeigen, welche Verantwortung wir täglich für die Sicherheit auf Sachsens Autobahnen übernehmen und was wir dafür leisten,“ erläutert der Präsident des Landesamtes für Straßenbau und Verkehr, Rainer Förster, das Anliegen des Aktionstages.

Für die Zehntklässler, die auf der Suche nach einer Ausbildungsstelle sind, wird der Beruf des Straßenwärters vorgestellt. Wer am Sonnabend vorbeikommt, erfährt alles Wissenswerte über den Beruf des Straßenwärters – von den Ausbildungsinhalten über das Lehrlingswohnheim bis zum Gehalt. Noch bis 16. Februar 2018 können Bewerbungen dafür abgegeben werden.

Die Autobahnmeisterei Weißenberg feiert in diesem Jahr ihr 20-jähriges Bestehen. Sie trägt mit ihren 26 Mitarbeitern die Verantwortung für den ordnungsgemäßen und verkehrssicheren Zustand von rund 66 Kilometern Autobahnnetz und 89 Brücken. Ihr Revier auf der A 4 erstreckt sich von der sächsisch-polnischen Landesgrenze bis zur Anschlussstelle Burkau. Die Autobahnmeisterei Weißenberg verfügt über sechs Lkw, einen Geräteträger und fünf kleinere Fahrzeuge. Ab 1. November bis zum 31. März befinden sich alle Kollegen in der Winterdienstbereitschaft und stehen im Dreischichtsystem auf Abruf, um bei Bedarf rund um die Uhr ausrücken zu können. Neben dem Winterdienst werden regelmäßig bei Streckenbefahrungen Fahrbahnzustand, Beschilderungen, Parkplätze und Rastanlagen sowie Regenrückhaltebecken auf ihren Zustand hin untersucht und, wenn erforderlich, instand gesetzt. Auch Baumschnitt und Grasmahd sowie die Pflege und Wartung der technischen Ausstattung gehören zum Arbeitsalltag der Straßenwärter. Außerhalb der regulären Dienstzeit garantiert ein Bereitschaftssystem das schnelle Reagieren auf außergewöhnliche Ereignisse wie Unfälle oder Havarien auf der Autobahn. (SZ)

Straßenmeisterei Weißenberg: Sonnabend 10 - 14 Uhr

