Autobahndreieck Nossen bleibt gesperrt

© Symbolfoto: Thorsten Eckert

Nach dem Brand eines Schwerlasttransports am Autobahndreieck Nossen (Landkreis Meißen) bleibt die Fahrbahn vorerst gesperrt. Wie lange die Arbeiten an der Überfahrt von der A4 (Erfurt-Dresden) auf die A14 (Dresden-Magdeburg) dauern werden, sei noch unklar, sagte ein Polizeisprecher am Mittwochmorgen. Nach seinen Angaben muss zunächst geprüft werden, ob die Brücke durch den Brand beschädigt wurde.

Das Kranfahrzeug war am Dienstag kurz vor der Brücke in Brand geraten. Die Ursache dafür ist noch unklar. Der 37 Jahre alte Fahrer blieb unverletzt. Die Polizei schätzt den Schaden wird auf rund drei Millionen Euro. (dpa)

