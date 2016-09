Autobahnanschluss wird umgeplant Neben dem großzügigen Ausbau sind auch weitere Ampeln vorgesehen.

© Symbolfoto: dpa

Tag für Tag ist es an der Autobahnauf- und Abfahrt in Wilsdruff das gleiche Bild: Autos stauen sich hinauf, hinunter und daran vorbei. Weil der Knotenpunkt den Anforderungen schon lange nicht mehr genügt, soll umgebaut werden. So soll die Straße Meißen-Wilsdruff auf Höhe der Zu- und Abfahrten zur A 4 großzügig ausgebaut werden. Dabei werden auch zwei Regenrückhaltebecken angelegt. Die Anschlussstelle wird eine Ampel bekommen. Die Grundstücke rechts der Straße in Fahrtrichtung Meißen sollen einen separaten Zufahrtsweg bekommen. Zudem wird ein Fuß- und Radweg geplant, der unter der Autobahn hindurch weiter in Richtung Meißen führen soll.

Parallel zum Umbau des A-4-Anschlusses wird auch an der Ortsumgehung Wilsdruff geplant. Vorgesehen ist, den Verkehr in Richtung Nossen möglichst nahe der Abfahrt auf eine neue Umgehungsstraße zu leiten und westlich an Wilsdruff vorbeizuführen. (SZ/AH)

zur Startseite