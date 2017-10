Autobahnanschluss Frankenberg wieder befahrbar Mit dem Ausbau der Zu- und Abfahrten ist auch ein Provisorium verschwunden.

Für 14 Uhr am Freitag, 27. Oktober, kündigt Isabel Siebert, die Sprecherin des Landesamtes für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) die Verkehrsfreigabe des Autobahnanschlusses an der A 4 bei Frankenberg und damit der B 169 in diesem Bereich an. Die Auf- und Abfahrt auf die Autobahn sowie ein Teilstück der B 169 war in den letzten Monaten für mehr als 390 000 Euro ausgebaut worden. Die Kosten liegen laut Siebert etwas über dem geplanten Budget „wegen zusätzlicher Leistungen in den Rampenbereichen“. Wie viel Geld zusätzlich aufgewendet werden musste, ließe sich zum Zeitpunkt noch nicht genau sagen, so die Lasuv-Sprecherin auf Anfrage des Döbelner Anzeigers. Die Kosten für die Bauarbeiten übernimmt der Bund.

Erneuert wurde an den Zu- und Abfahrtsrampen zur A 4 der Asphaltoberbau. Auch die Bundesstraße hat einen solchen neuen Oberbau des Asphalt erhalten. Dafür war die Straße zwischen der Pension und bis etwa 120 Meter nach der Autobahneinfahrt in Richtung Hainichen gesperrt.

Im Zuge der Bauarbeiten ist auch ein Provisorium verschwunden: Die im Jahr 2012 angebrachte Ampelanlage ist jetzt einer fest installiert gewichen. Notwendig geworden war die Verkehrsregelung mittels Ampeln, weil dieser Bereich Unfallschwerpunkt war, so Isabel Siebert.

Das Landesamt plant außerdem den Ausbau des Autobahnanschlusses Chemnitz Ost mit dem Knotenpunkt zur S 200. „Diese Planungen müssen nochmals überarbeitet werden“, teilte Siebert auf Nachfrage des Döbelner Anzeigers mit. Deshalb könnte dieses Vorhaben voraussichtlich nicht mehr für das Bauprogramm im Jahr 2018 angemeldet werden. (DA/mf/eg)

