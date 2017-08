Autobahnabfahrt nach Unfall dicht Bei Salzenforst stießen am Montagmorgen mehrere Autos zusammen. Das hat Folgen für den Berufsverkehr.

Ein Laster und ein Auto krachten zusammen. © Jens Kaczmarek

Zu einem schweren Unfall ist es am Montagmorgen an der Autobahn-Auffahrt Salzenforst gekommen. Ein 20-jähriger Seat-Fahrer war gegen 7.15 Uhr auf der Straße Richtung Salzenforst unterwegs. Er wollte nach links auf die Autobahn abbiegen und übersah dabei offenbar einen entgegenkommenden Laster. Beide Autos stießen zusammen. Durch den Crash wurde der Lkw auf einen dritten Sattelzug geschoben, der gerade an der Abfahrt stand.

Bei dem Unfall wurden der Seat-Fahrer und der 45-jährige Lkw-Fahrer schwer verletzt. Durch den Unfall war die Anschlussstelle in Richtung Görlitz blockiert. Eine Auf- und Abfahrt war über Stunden nicht möglich. Gegen 10.40 Uhr wurde die Abfahrt Salzenforst wieder freigegeben. Auch Feuerwehren mussten ausrücken, um die Straße von auslaufenden Öl zu säubern. Es entstand ein Schaden von etwa 30 000 Euro. (szo)

