Autobahnabfahrt nach Unfall dicht Eine 20-jährige BMW-Fahrerin geriet am Sonntagabend bei Bautzen-West mit ihrem Auto in die Leitplanke. Sie konnte sich nicht mehr selbst befreien.

Der BMW geriet in die Leitplanke. © Toni Lehder

Am Sonntagabend kam es gegen 17.20 Uhr auf der Autobahn in Richtung Görlitz in Höhe der Abfahrt Bautzen West zu einem Unfall. Eine 20-jährige Frau geriet mit ihrem BMW in die Leitplanke. Die Polizei spricht von einem medizinischen Problem, das die Frau hatte. Die BMW-Fahrerin konnte nicht mehr selbst aus dem Auto aussteigen und musste von der Feuerwehr aus dem Auto befreit werden. Die Frau wurde dann in ein Krankenhaus gebracht.

Für die Rettung und Bergung war die Autobahnabfahrt Bautzen-West für etwa anderthalb Stunden gesperrt. (szo)

