Autobahnabfahrt gesperrt An der Anschlussstelle Prohlis muss gebaut werden. Moderne Technik soll künftig Rückstaus verhindern.

Dresden/Bannewitz. Autofahrer müssen sich am Sonnabend, 3. Dezember, auf Behinderungen auf der Autobahn A17 einstellen. Wie das zuständige Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) mitteilt, ist die Abfahrt Prohlis in Fahrtrichtung Dresden zwischen 7 und 17 Uhr gesperrt werden. Auf die Sperrung werde bereits frühzeitig hingewiesen. Ab der Anschlussstelle Heidenau gibt es die Bedarfsumleitung U 12.

Die Sperrung ist nötig, weil eine Induktionsschleife für die Ampelanlage an der Autobahnabfahrt eingebaut werden muss. Mit der Technik kann künftig ein Stau an der Ampel erkannt und das Schaltprogramm der Anlage so beeinflusst werden, dass ein Rückstau bis auf die Autobahn selbst vermieden wird. Die Sperrzeit wird zusätzlich genutzt, um bereits Signalmasten für die Ampelanlage zu errichten und dadurch Staus zu verhindern. An der Autobahnabfahrt gab es ursprünglich keine Ampel. Die Kreuzung erwies sich aber als Unfallschwerpunkt. Die Verkehrsunfallkommission empfahl deshalb das Aufstellen einer Ampel und die Stadt Dresden wurde daraufhin tätig. Diese temporäre Anlage wird nun durch eine fest installierte Anlage ersetzt.

Das Vorhaben läuft bereits seit dem 14. November. In den vergangenen zwei Wochen wurden Schächte und Verrohrungen freigelegt, Fundamentgruben angelegt und die Fundamente betoniert. In dieser Woche musste erst einmal der Fundamentbeton aushärten, bevor die Masten montiert werden können.

Nach den Arbeiten am Sonnabend ist dann für die kommende Woche noch das Stellen der weiteren Masten, die Montage der Signalgeber, der Einbau des Steuergerätes sowie die Verkabelung geplant. Die Abnahme und Inbetriebnahme der neuen Ampelanlage ist für den 9. Dezember vorgesehen. Der Termin ist allerdings abhängig vom Wetter. Die Baumaßnahme wird rund 43 000 Euro kosten und vom Bund finanziert. (SZ/win)

zur Startseite