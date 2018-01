Autobahnabfälle als Auslöser der Schweinepest?

Straßenwärter sammeln auf der abgesperrten Überholspur einer Autobahn aus Autos und Lkw auf den Mittelstreifeb geworfenen Müll. © Symbolfoto: dpa/Frank Rumpenhors

Berlin. In Deutschland geht die Angst vor der Afrikanischen Schweinepest um. Das Virus ist zwar nicht auf den Menschen übertragbar und auch für andere Haustiere ungefährlich, doch Bauernverbände haben vor allem Wildschweine als Hauptüberträger ausgemacht. Der Deutsche Bauernverband beschwört drohende Verluste von zwei bis drei Milliarden Euro für seine Mitglieder und fordert, bis zu 70 Prozent aller Wildschweine präventiv zu erschießen. Mehrere Landesregierungen haben sich der Forderung angeschlossen.

Bislang gibt es allerdings kaum Hinweise darauf, dass Wildschweine die Viren in geschlossene Tierhaltungsbetriebe einschleppen. Im Fall der Afrikanischen Schweinepest ist die Übertragung durch bereits kontaminiertes Schweinefleisch am wahrscheinlichsten. Zu diesem Schluss kommt auch das Friedrich-Löffler-Institut in einer aktuellen Risikobewertung. Die Übertragung passiert meist durch nicht sachgerecht entsorgte Speisereste und Abfälle. Diese sollten deshalb unbedingt in geschlossenen Abfallbehältern aufbewahrt werden, zu denen Wildschweine keinen Zugang haben.

Links zum Thema Woran erkenne ich ein Tier mit Schweinepest?

Die Gebiete mit dem größten Krankheitsaufkommen liegen nicht zufällig entlang der europäischen Autobahnen, wo auch aus dem Ausland kommende Autofahrer häufig Essensreste entsorgen. Hier müssten klare Hinweistafeln in mehreren Sprachen und sichere Abfallbehälter aufgestellt werden, um die Risiken zu minimieren. Es ist vor allem menschliche Sorglosigkeit, die die Verbreitung der Seuche bei Wildtieren fördert. (SZ/dpa)

zur Startseite