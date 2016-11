Autobahn wieder frei Nach der symbolischen Freigabe am Montag kann der Abschnitt erst ab Dienstagvormittag öffentlich genutzt werden.

Blick auf die A 13: Am Montag wird die Trasse feierlich für den Verkehr freigeben. © André Wirsig

Der Ausbau des dritten und letzten Abschnittes der Autobahn A 13 vom Autobahndreieck Dresden-Nord bis zur Anschlussstelle Radeburg wird am Montag beendet, informiert Pressesprecher Jens Jungmann vom sächsischen Wirtschaftsministerium. Verkehrsminister Martin Dulig (SPD) wird an diesem Tag gemeinsam mit Staatssekretärin Dorothee Bär (CSU), Meißens Landrat Arndt Steinbach (CDU) sowie Rainer Förster, Präsident des Landesamtes für Straßenbau und Verkehr (LASuV), die Trasse feierlich für den Verkehr frei geben.

Beide Richtungsfahrbahnen der A 13 wurden seit 2012 auf einer Länge von 7,3 Kilometern auf einen standardgemäßen zweistreifigen Querschnitt ausgebaut. Die Fahrbahnen wurden nicht nur erneuert, sondern auch um Standstreifen erweitert. Außerdem erfolgte die Erneuerung von drei Brücken und der Neubau einer beidseitigen unbewirtschafteten Rastanlage mit rund 50 Lkw-Stellplätzen, sagt Pressesprecher Jungmann. Mit der Freigabe des dritten und letzten Bauabschnittes ist der Ausbau des insgesamt rund 25 Kilometer langen sächsischen Teilstücks der A 13 vollendet. Die Gesamtkosten für alle drei Abschnitte belaufen sich auf insgesamt rund 170 Millionen Euro.

Termin für die feierliche Verkehrsfreigabe ist am Montag, 15.30 Uhr. Treffpunkt auf der A 13, Fahrtrichtung Berlin, Höhe Parkplatz- und WC-Anlage Finkenberg. Interessierte Bürger, die an der Freigabe teilnehmen möchten, bittet LASuV-Sprecherin Isabel Siebert, sich unbedingt an die Anfahrtsbeschreibung zu halten, damit sie die Verkehrssicherheit nicht gefährden. Die Anfahrt zum Veranstaltungsort im Baufeld auf der Trasse erfolgt nur über die noch nicht für den öffentlichen Verkehr freigegebene Anschlussstelle Marsdorf in Fahrtrichtung Berlin.

Aus Dresden kommend kann die Anschlussstelle Marsdorf nicht über die A 13 erreicht werden. Um zur Veranstaltung zu gelangen, ist die Anfahrt über die S 96 nach Bärnsdorf und weiter über die S 58 zur Anschlussstelle Marsdorf zu empfehlen. Aus Richtung Berlin muss die Abfahrt Marsdorf genutzt werden, um auf der Gegenfahrbahn zum Veranstaltungsort zu gelangen – abfahren und Richtung Berlin wieder auffahren. Ab da bitten die Veranstalter um die Beachtung der ausgeschilderten Hinweise zur Fahrt durch das Baufeld, insbesondere die Geschwindigkeitsbegrenzung auf 30 km/h. (SZ)

