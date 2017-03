Autobahn wegen Pkw-Brand gesperrt

Am Dienstagnachmittag kam es auf der A 4 zwischen Burkau und Uhyst zu einem Pkw-Brand. © Rocci Klein

Für fast eine Stunde musste die Autobahn 4 zwischen den Anschlussstellen Burkau und Uhyst am späten Dienstagnachmittag gesperrt werden. Nach Augenzeugenberichten kam es in der Folge zu einem etwa vier Kilometer langen Stau. Grund für die Sperrung beider Fahrspuren in Richtung Görlitz war ein Pkw-Brand.

Eine 36 Jahre alte Fahrerin eines Pkw Seat hatte den Rauch an ihrem Auto gegen 16.15 Uhr bemerkt, sagte ein Polizeisprecher am Abend auf Anfrage. Die Frau lenkte das Fahrzeug zügig auf den Standstreifen, stoppte und wählte den Notruf. Die Freiwillige Feuerwehr Burkau rückte mit zwei Fahrzeugen und 14 Kameraden an und löschte das Feuer. Gegen 17.10 Uhr konnte die Autobahn in Richtung Görlitz für den Verkehr wieder freigegeben werden.

Nach einer ersten Vermutung der Polizei könnte der Brand durch einen technischen Defekt am Fahrzeug verursacht worden sein. Genaueres wird nun durch die Polizei ermittelt. (rk/SZ)

zur Startseite