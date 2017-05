Autobahn-Stau sorgt für Absage beim BFV Das vorletzte Oberligapunktspiel gegen Jena II wird am Montag nachgeholt. Vier Spieler werden verabschiedet, auch der Kapitän.

Der Ball blieb am Mittwoch im Netz. Das Spiel BFV gegen Jena wurde abgesagt. © Uwe Soeder

Fußball-Oberliga. Ein Unfall auf der Autobahn und ein damit verbundener kilometerlanger Stau haben am Mittwochabend für eine Spielabsage in der Fußball-Oberliga gesorgt. Zunächst wurde der Anpfiff der Partie zwischen dem Bischofswerdaer FV (3.) und dem FC Carl Zeiss Jena II (7.) um eine Stunde verschoben, ehe die endgültige Absage erfolgte. Die Partie des 29. Spieltags wird nun am kommenden Montag nachgeholt. Schiedsrichter Henry Müller aus Cottbus wird um 18.30 Uhr in der Holzwaren-Siemundt-Kampfbahn anpfeifen.

In der Tabelle führen einen Spieltag vor Saisonende die BSG Chemie Leipzig mit 68 Punkten und der VfB Germania Halberstadt (66). Der Bischofswerdaer FV (60) wird die Saison als Staffeldritter abschließen.

Töppel hat neue Herausforderung

Durch die Spielabsage musste auch die geplante Verabschiedung von vier Spielern verschoben werden. Kapitän Benno Töppel sowie Marc Böttger, Lukas Schreiter und Torhüter Patrick Richter werden in der kommenden Saison für andere Vereine spielen. Töppel, der vier Spielzeiten für den Bischofswerdaer FV unterwegs war und mehr als 90 Spiele absolvierte – in denen er 20 Tore erzielte – geht auf eigenen Wunsch, weil er sich einer neuen beruflichen Herausforderung stellen wird.

Marc Böttger, der zwei Serien für den BFV spielte, beginnt ein Lehramtsstudium in Leipzig. Lukas Schreiter kam 2015 vom Chemnitzer FC, konnte sich bei den Schiebockern aber nicht durchsetzen. Der 20-Jährige wechselt zum Landesligisten FC 1910 Lößnitz. Patrick Richter, der bereits 2011/12 für die Bischofswerdaer zwischen den Pfosten stand, kam diesmal über die Rolle des Ersatzkeepers hinter dem Duo Max Höhne und Dominik Reissig nicht hinaus und will sich sportlich neu orientieren. Das Quartett soll nun am Montagabend verabschiedet werden. (js)

