Autobahn nach Unfall voll gesperrt Zwischen Salzenforst und Uhyst fahren am Dienstagnachmittag drei Lkw aufeinander. Zwei Personen wurden schwer verletzt.

Schwerer Unfall auf der Autobahn zwischen Salzenforst und Uhyst. © Rocci Klein

Am Dienstagnachmittag ist auf der A 4 in Fahrtrichtung Dresden ein Auffahrunfall mit drei beteiligten Lkw geschehen, der zwei schwer verletzte Personen zur Folge hatte. Ein in der Mitte fahrender Mercedes Atego mit Anhänger war an einer Steigung auf einen vor ihm offenbar stehenden Lastzug aufgefahren. Dieser hatte den Angaben nach aufgrund eines Staus gestoppt. Die Kollision geschah nahezu ungebremst.

Der 49-jährige Fahrer des Mercedes und sein 27-jähriger Beifahrer wurden in ihrem Führerhaus eingeklemmt. Feuerwehrmänner befreiten die beiden aus der gestauchten Kabine, der Rettungsdienst brachte sie in ein Klinikum. Der 52-jährigen Fahrer des Lastzuges, auf dessen Heck der Mercedes geprallt war, blieb unverletzt. Ebenso der 42-jährige Fahrer eines Scania-Sattelzuges, gegen den das beschädigte Mercedes-Gespann nach dem Aufprall rückwärts gerollt war.

Die Anfahrt zum Unfallort wurde für die Einsatzkräfte der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und der Polizei einmal mehr durch uneinsichtige Lkw-Fahrer und Autofahrer behindert. Eine Rettungsgasse zu bilden, fiel den meisten erst zu spät ein. Zudem befanden sich zahlreiche Lkw-Gespanne in der linken Fahrspur des Rückstaus und versperrten den Einsatzkräften den Weg. Darum wurde ein Rettungshubschrauber mit einem Notarzt zum Unfallort beordert.

In der Gegenrichtung nach Görlitz staute sich der Verkehr wegen zahlreicher Gaffer, die die Unfallstelle bestaunten, so ein Polizeisprecher. Dabei kam es zwischen zwei Pkw zu einem Auffahrunfall, bei dem niemand verletzt wurde, aber Sachschaden von etwa 7 000 Euro entstand.

Zur Unfallaufnahme und Bergung der beschädigten Lkw wurde die Autobahn in Fahrtrichtung Dresden voll gesperrt. An der Anschlussstelle Salzenforst wurde der Verkehr über die Landstraße abgeleitet. Auch auf der Umleitungsstrecke zur Anschlussstelle Uhyst am Taucher waren aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens Stauungen zu erwarten. Zur Stunde dauern die Bergungsmaßnahmen und auch die Vollsperrung der Richtungsfahrbahn Dresden an. Die beschädigten Lkw werden abgeschleppt. Der Sachschaden bezifferte sich nach ersten Schätzungen auf mehrere 10000 Euro.

Der Verkehrsunfalldienst der Polizeidirektion hat die Ermittlungen zum Unfallhergang und dessen Ursache aufgenommen. (szo)

