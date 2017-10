Autobahn nach Unfall gesperrt Am Dienstagabend waren auf der A 4 zwischen Dresden Nord und Hermsdorf zwei Autos und ein Laster in einen Unfall verwickelt. Die Autobahn in Richtung Bautzen wurde voll gesperrt.

Wieder ereignete sich auf der A 4 ein schwerer Unfall. © Christian Essler

Erneut ereignete sich ein schwerer Unfall auf der A 4 zwischen Dresden und Bautzen. Nach bisherigen Aussagen der Polizei waren in den Unfall, der sich gegen 19.10 Uhr ereignet hat, zwei Pkw und ein Laster verwickelt. „Der Unfallverursacher war offensichtlich betrunken“, so ein Sprecher der Polizei in Dresden. Der Crash passierte zwischen den Anschlussstellen Dresden-Nord und Hermsdorf.

Die Autobahn musste in Richtung Bautzen für mehrere Stunden voll gesperrt werden. Es bildete sich Stau. Ob jemand verletzt wurde, konnte die Polizei noch nicht sagen. (szo)

