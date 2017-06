Autobahn nach Sattelzug-Unfall gesperrt

Audi gestohlen, VW Caddy hielt stand In der Nacht zu Freitag haben Diebe in Bad Muskau einen Audi Q 3 gestohlen. Der graue SUV mit dem Kennzeichen PIR PA 161 parkte auf einem Stellplatz am Oberweg. Den Zeitwert des fünf Jahre alten Wagens bezifferte der Eigentümer mit rund 24000 Euro. Zur etwa gleichen Zeit haben am Bad Muskauer Uferweg Unbekannte versucht, einen VW Caddy zu stehlen. Die Tat misslang. Die Täter entleerten jedoch offenbar einen Feuerlöscher im Innenraum des Volkswagens. Den Schaden bezifferte der Eigentümer mit etwa 1.500 Euro.

Fassade mit Farbe besprüht Am Donnerstagmorgen bemerkte ein 74-Jähriger, dass an einem Haus an der Straße Am Freizeitpark in Weißwasser die Fassade mit Graffiti besprüht worden war. Ein Unbekannter hatte mehrere Tags an der Wand angebracht. Ein Gebäudeverantwortlicher schätzte den entstandenen Sachschaden auf etwa 1300 Euro. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren am Tatort.

Zusammenstoß mit Reh Am Donnerstagmorgen fuhr eine 29-Jährige in Schleife mit ihrem Volkswagen auf der Spremberger Straße in Richtung Graustein, als im Bereich des Bildungszentrums plötzlich ein Reh die Fahrbahn querte. Die Frau konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen, sodass es zum Zusammenstoß zwischen dem Golf und dem Wildtier kam. Durch den Unfall entstand am Pkw Sachschaden in Höhe von rund 3500 Euro.

VW Golf gestohlen In der Nacht zu Freitag haben Diebe auf der Stephanstraße in Zittau einen 23 Jahre alten VW Golf gestohlen. Der grüne Wagen der Modellserie III war auf das Kennzeichen GR JO 412 zugelassen. Den Zeitwert des beinah-Youngtimers bezifferte der Eigentümer auf wenige hundert Euro. Der ideelle Wert lag sicherlich um einiges höher.

Unter Drogen am Steuer Auf der Görlitzer Straße in Zittau hat eine Streife am Donnerstagabend einen Mercedes und dessen Fahrer kontrolliert. Der 42-jährige Deutsche war ohne ersichtlichen Grund mit eingeschalteten Nebelscheinwerfern gefahren. Die Pupillen des Mannes zeigten auf Lichtreize keine Reaktion, daher veranlassten die Polizisten eine Blutentnahme und untersagten dem Betroffenen die Weiterfahrt. Sollte sich der Verdacht auf die Einnahme von Drogen nach der Analyse des Blutes bestätigen, werden mindestens 500 Euro Bußgeld, ein Monat Fahrverbot und zwei Punkte im Zentralregister auf den Mann zukommen. Zudem kann die Fahrerlaubnisbehörde prüfen lassen, ob der 42-Jährige aufgrund des Drogenkonsums überhaupt noch geeignet ist, ein Kraftfahrzeug im öffentlichen Straßenverkehr führen zu dürfen.

Jugendlicher bei Verkehrsunfall verletzt Am Donnerstagabend verletzte sich in Görlitz ein 16-Jähriger, als er mit seinem Kleinkraftrad an der Sattigstraße stürzte. Der Jugendliche war mit seiner Sachs auf nassem Kopfsteinpflaster ins Rutschen geraten. Er verletzte sich leicht. An seinem Moped entstand Sachschaden in Höhe von etwa 150 Euro.

Haftbefehl realisiert – Fall 1 Eine Polizeistreife suchte am Donnerstagabend einen 51-Jährigen an seiner Wohnung an der Straße der Einheit in Kodersdorf auf. Der Mann war wegen einer Trunkenheitsfahrt zu einer Geldstrafe von 240 Euro verurteilt worden, hatte aber die Zahlung versäumt. Bei Eintreffen der Beamten zahlte der Verurteilte, ein deutscher Staatsbürger, die Summe und verhinderte so eine mehrwöchige Ersatzfreiheitsstrafe.

Haftbefehl realisiert – Fall 2 Auch ein 27-Jähriger war wegen verschiedener Straftaten von einem Gericht zu einer Geldstrafe von 1500 Euro verurteilt worden. Da er die Summe bislang nicht beglichen hatte, suchten Beamte des örtlichen Polizeireviers den Deutschen am Donnerstagabend an seiner Wohnung an der Jaunernicker Straße in Görlitz auf. Der Verurteilte konnte den offenen Betrag nicht aufbringen. Daher verhafteten ihn die Polizisten und brachten ihn in eine Justizvollzugsanstalt. Dort trat er noch am gleichen Abend eine Ersatzfreiheitsstrafe an.