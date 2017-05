Autobahn mit Achillesferse Alexander Kempf über einen kranken Patienten

Auch in einem Polizeibericht lässt sich hin und wieder zwischen den Zeilen lesen. Am Sonntagnachmittag sind die Polizisten im Raum Görlitz wohl vor allen Dingen als Seelsorger gefragt gewesen. Staus kosten Nerven. Und wenn dann auch noch die Sonne scheint, macht es das nicht besser. Das Landesamt für Straßenbau und Verkehr erklärt die unfreiwillig verlängerte Tunnelsperrung mit einem Defekt. Drei Stunden hat es gebraucht, diesen zu beheben. Je nach Perspektive ist das schnelles Krisenmanagement oder eine halbe Ewigkeit.

Bitter ist die erneute Blechlawine vor allen Dingen für die Kodersdorfer. Niemand will seinen Kinderwagen beim Sonntagsspaziergang an Autoschlangen vorbeischieben. Für den oft einzigen freien Tag in der Woche wünscht man sich einen anderen Soundtrack als ständig aufheulende Motoren. Das Nervenkostüm der Menschen entlang der Umleitungsstrecke dürfte auch deswegen angespannt sein, da der Autobahntunnel Königshainer Berge nicht zum ersten Mal Probleme bereitet.

Selbstredend steht die Sicherheit des Bauwerks über allem und auch Ordnung muss sein. Warum das Landesamt aber so wenig Pufferzeit bis zum Eintreffen der Blechlawine aus dem Osten einberechnet hat, das bleibt sein Geheimnis. Denn dass sich die Autobahn am Sonntagnachmittag von Görlitz in Richtung Dresden rasch füllt, das ist ein Naturgesetz. Und niemand sollte besser über die Auslastung der Autobahn informiert sein als das Landesamt selbst.

Trotz der peinlichen Panne hilft es aber nun nicht weiter, sich gegenseitig den Schwarzen Peter zuzuschieben. Statt in den Rückspiegel sollten alle Beteiligten Lehren aus dem Vorfall ziehen und nach vorne schauen. Der Tunnel ist die Hauptverkehrsader der Region. Wenn sie verstopft ist, braucht der Patient einen Bypass. Sonst droht ihm der Kollaps.

