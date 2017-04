Autobahn im Museum Beim nächsten „Treffpunkt Museum“ auf Schloss Klippenstein dreht sich alles um die Geschichte der einstigen „Reichsautobahn“.

Schloß Klippenstein. © Willem gr. Darrelmann.

Auch Radeberg profitiert kräftig von ihnen; von den nahen Autobahnen nämlich. Nun kommen sie ins Museum. Beim nächsten „Treffpunkt Museum“ am Mittwoch auf Schloss Klippenstein dreht sich ab 10 Uhr alles um die Geschichte der einstigen „Reichsautobahn“. Ihre Geschichte von 1933 bis 1943 hat Dr. Bertram Kurze ausführlich untersucht. Seine Erkenntnisse hat der renommierte Architekturhistoriker aus Erfurt in seinem Buch „Reichsautobahnen in Mitteldeutschland“ beschrieben. Es geht um Planungen, Grunderwerb, Erdbau, Fahrbahndecken, Brücken, Straßenmeistereien, Tank- und Rastanlagen. Am Mittwoch wird sich sein spannender Vortrag um die Planungs- und Baugeschichte der Autobahnen Dresden-Görlitz und Dresden-Prag drehen. Erstmals werden dabei zahlreiche historische Dokumente und Bilder der Öffentlichkeit vorgestellt. Nicht der „Mythos Reichsautobahn“, sondern das Gesamtbauwerk soll bei Kaffee und Tee am Beispiel der Strecken um Radeberg im Mittelpunkt stehen. Eintritt fünf Euro inklusive eines Getränks. (SZ)

