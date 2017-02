Autobahn für 30 Minuten gesperrt Das Landesamt nennt Arbeiten an einer Hochspannungsleitung als Grund.

Arbeiten an einer Hochspannungsleitung, die die Autobahn überquert, müssen am Diensatg erledigt werden. Um diese abzusichern, wird der Verkehr zwischen zehn und zwölf Uhr in beiden Richtungen für voraussichtlich 30 Minuten gestoppt. © Symbolfoto: dpa

Autofahrer müssen sich am Dienstag, 28. Februar, auf Staus auf der Autobahn A17 zwischen den Abfahrten Dresden-Prohlis und Pirna einstellen. Wie das zuständige Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) mitteilt, stehen dort Arbeiten an einer Hochspannungsleitung, die die Autobahn überquert, an. Um diese abzusichern, wird der Verkehr zwischen zehn und zwölf Uhr in beiden Richtungen für voraussichtlich 30 Minuten gestoppt. Vorab wird es bereits Einschränkungen im Baustellenbereich geben, da in beiden Richtungen ein Fahrstreifen gesperrt ist.

Letzte freie Ausfahrt in Richtung Prag ist die Anschlussstelle Dresden-Prohlis und in Richtung Dresden die Anschlussstelle Heidenau. An der Anschlussstelle Heidenau ist während des Verkehrstopps keine Einfahrt von der Staatsstraße S175 auf die A17 in Richtung Dresden möglich. Als Umleitungsstrecke dient hier die Bedarfsumleitung U12, die zur Anschlussstelle Dresden-Prohlis führt. Autofahrer auf der A 17 können in Fahrtrichtung Dresden ebenso die Bedarfsumleitung U12 ab der Anschlussstelle Heidenau nutzen und Verkehrsteilnehmer in Richtung Prag die U11 ab der Anschlussstelle Dresden-Prohlis zur Anschlussstelle Heidenau. (SZ)

