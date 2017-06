Autobahn bleibt gesperrt Nach dem Brand eines Krans am Dreieck Nossen läuft die Bergung des Fahrzeuges. Rund 20 Meter Fahrbahn wurden beschädigt.

zurück Bild 1 von 3 weiter Die Brücke, in deren Nähe der Kran in Brand geriet, wird noch heute begutachtet. Bisher rollt der Verkehr dort ohne Einschränkungen. © Dietmar Thomas Die Brücke, in deren Nähe der Kran in Brand geriet, wird noch heute begutachtet. Bisher rollt der Verkehr dort ohne Einschränkungen.

Bis zu zwölf Mitarbeiter der Firma Thömen sind derzeit vor Ort. Sie lösen den Ausleger vom Kran, damit dieser geborgen werden kann.

Aus diesem Fahrerhaus hat sich der 37-jährige Fahrer des Krans gerettet. Er konnte das Fahrzeug rechtzeitig verlassen.

Die Überfahrt der A4 aus Richtung Chemnitz auf die Autobahn 14 in Richtung Leipzig bleibt weiter gesperrt. Grund ist die Bergung des Krans, der am Dienstag gegen 13.30 Uhr Feuer gefangen hatte und vollständig ausgebrannt ist. Derzeit sind Mitarbeiter der Firma Thömen vor Ort, um den Ausleger des Krans abzumontieren. Nur so kann das Fahrzeug geborgen werden. Wie lange die Spezialisten dafür noch brauchen, ist unklar. Laut einer Mitarbeiterin des zuständigen Landesamtes für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) werde die Bergung voraussichtlich noch bis Mittwochabend andauern.

Durch den Brand sind sowohl die Fahrbahn auf einer Länge von rund 20 Metern als auch eine Brücke sowie die Schutzplanken beschädigt worden. Die Brücke wird noch heute begutachtet, heißt es aus dem Lasuv. Der Verkehr auf dieser rollt derzeit noch ohne Einschränkungen, ebenso auf der ausgeschilderten Umleitungsstrecke. Auch das Regenrückhaltebecken muss infolge des Brandes gereinigt werden, da Löschwasser eingedrungen ist.

Wann die Schäden an der Überfahrt behoben werden, steht noch nicht fest. Voraussichtlich wird es Tagesbaustellen geben, die nur eine geringe Auswirkung auf den Verkehr haben werden.

Laut Polizei ist durch den Brand ein Sachschaden an dem Fahrzeug im Wert von rund 2,5 Millionen Euro entstanden. Die Schäden an den Bauwerken belaufen sich nach ersten, wagen Schätzungen auf rund 500 000 Euro. Der 37-jährige Fahrer des Krans blieb unverletzt. (DA/mf)

