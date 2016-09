Autobahn-Baustelle besichtigen Woche der Industrie: Strabag präsentiert A13-Baustelle.

Wer schon immer einmal eine Autobahnbaustelle live erleben wollte, bekommt nun die Gelegenheit dazu. Am Dienstag, dem 20. September, bietet die Strabag Großprojekte GmbH Baustellentouren auf der A 13 an, die zwischen der AS Radeburg und dem AD Dresden-Nord auf einer Strecke von insgesamt 7,6 km Länge ausgebaut wird. Per Shuttle gelangen die Teilnehmer zur Baustelle, wo sie sich einen Eindruck von den Arbeiten verschaffen und zu Fuß den Betondeckenfertiger sowie eine Mischanlage besichtigen können. Treffpunkt ist 10 Uhr Am Fiebig 14 in Thiendorf. (SZ)

Vorab-Anmeldungen sind notwendig mit an: christian.branny@strabag.com; www.ihre-industrie.de/woche-der-industrie/veranstaltungskarte

