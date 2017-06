Autobahn-Auffahrt Radeburg gesperrt Wegen dringender Reparaturarbeiten müssen die Autofahrer mit Umleitungen vorlieb nehmen.

© Symbolfoto/Claudia Hübschmann

Die Anschlussstelle Radeburg der A 13 ist ab kommendem Montag, dem 19. Juni, von 9 Uhr, bis Samstag, dem 24. Juni, 18 Uhr voll gesperrt. Das betrifft jedoch nur die Aus- und Einfahrt an der Richtungsfahrbahn nach Dresden. Es seien dringende Reparaturarbeiten erforderlich, so das Landesamt für Straßenbau und Verkehr. Die Fahrbahndecke müsse erneuert werden.

Wer aus Richtung Berlin kommt und in Radeburg abfahren will, wird zur Anschlussstelle Marsdorf weitergeleitet und dort durch die Umleitungsschilder „Radeburg“ auf die Gegenfahrbahn und zurück zur Anschlussstelle Radeburg geführt. Der Verkehr auf der S 177 zur A 13 in Richtung Dresden wird mit Schildern „Richtung Dresden“ auf der A 13 zur Anschlussstelle Thiendorf und dort auf die Gegenfahrbahn in Richtung Dresden geleitet.

