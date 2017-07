Autobahn am Wochenende gesperrt Die A 17 ist von Samstagabend bis Sonntagmorgen dicht. Zwei Umleitungen sind ausgeschildert.

Autofahrer müssen sich am Wochenende auf eine voll gesperrte Autobahn A 17 einstellen. Von Sonnabend, 21 Uhr, bis Sonntag, 9 Uhr, sind die Tunnel Altfranken, Dölzschen und Coschütz wegen Wartungsarbeiten dicht. Das teilt das Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) mit. Die innerstädtischen Umleitungen U 15 und U 16 in Dresden zwischen den Anschlussstellen Dresden-Südvorstadt und Dresden-Gorbitz sind ausgewiesen.

Die Vollsperrung ist nötig, weil für die Wartungsarbeiten Hubbühnen eingesetzt werden. Damit die Mitarbeiter dabei nicht verletzt werden, muss der Strom im Tunnel abgestellt werden und dieser kann damit aus Sicherheitsgründen nicht mehr befahren werden. Die Wartungsarbeiten hatten am Montag begonnen. Dafür mussten bislang nur einzelne Fahrspuren gesperrt werden. Bei der Wartung überprüfen Spezialisten, ob alle technischen Anlagen in den Tunnel nicht einwandfrei funktionieren. Außerdem steht eine Reinigung in den Tunneln auf dem Programm. (SZ)

