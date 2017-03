Autobahn am Nachmittag wieder frei Nach dem Fahrzeug-Brand am Montag auf der A4 sind die Schäden an der Fahrbahn geringer als auf den ersten Blick angenommen.

Nach dem Brand dreier Autos am Montag auf der A 4 bei Pulsnitz ist der Asphalt beschädigt. Er wird sofort repariert. © Foto: Rico Löb

Die gute Nachricht für alle Autofahrer: Schon am Dienstagnachmittag soll die Autobahn zwischen Ottendorf-Okrilla und Pulsnitz in Richtung Görlitz wieder voll befahrbar sein. Am späten Montagnachmittag hatte es kurz vor der Anschlussstelle Pulsnitz auf der linken Fahrspur einen doppelten Auffahrunfall gegeben, bei dem drei Fahrzeuge völlig ausgebrannt waren. Die Fahrspur war an der Unfallstelle durch die Hitzeeinwirkung beschädigt worden.

Der Schaden stellte sich aber glücklicherweise als viel geringer heraus als ursprünglich angenommen. „Am Dienstag gegen 14 Uhr wird der Fräsdienst anrücken und den beschädigten Asphalt an dieser Stelle auch gleich erneuern“, bestätigt Isabel Siebert vom Landesamt für Straßenbau und Verkehr. Spätestens gegen 17 Uhr soll der Verkehr dann wieder ungehindert rollen.

Bis dahin kann für den zügigen Verkehrsfluss auch der Standstreifen genutzt werden.

Ab Juni ist in diesem Abschnitt ohnehin eine Fahrbahnerneuerung vorgesehen. (SZ/ju)

