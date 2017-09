Autoabmeldung per Mausklick Bislang haben nur wenige Kfz- Besitzer den elektronischen Service genutzt.

Wer sein Auto online abmelden wollte, konnte das bislang über ein beim Kraftfahrt-Bundesamt betriebenes Internetportal. Allein im Landkreis Görlitz nutzten seit 1. Januar 2015 53 Autobesitzer diesen Service und meldeten ihren Wagen übers Internet ab. Da dieses Portal aber zum 1. Oktober abgeschaltet wird, hat der Freistaat nun ein neues entwickelt. Es wird seit Ende August schrittweise eingeführt. Zuerst wurde die Zulassungsbehörde der Stadt Leipzig auf der Internetseite eingebunden. Wann der Landkreis Görlitz folgt, steht nach Auskunft der Pressestelle des Landratsamtes nicht fest. Allerdings sollen alle Zulassungsbehörden im Freistaat spätestens zum 1. Oktober zugeschaltet werden.

Wer das neue System nutzen will, muss einige Voraussetzungen erfüllen. So muss das Auto ab dem 1. Januar 2015 zugelassen sein, der Wagen benötigt eine Zulassungsbescheinigung I und ein Kennzeichenschild mit notwendigen Sicherheitsmerkmalen, heißt es in einer Mitteilung des Innenministeriums. Außerdem sind ein elektronischer Personalausweis, ein Ausweislesegerät und die installierte Ausweis-App2 des Bundes erforderlich. (SZ)

