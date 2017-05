Auto vor der Nase geklaut Der Motor läuft noch, als die Besitzerin eines Honda sich etwas am Imbiss kaufen will. Das nutzt ein dreister Dieb aus und fährt mit dem Fahrzeug davon.

Nur schnell etwas zu essen holen, dachte sich eine 20-Jährige am Montagabend und ließ den Motor ihres Fahrzeuges laufen. Das wird ihr zum Verhängnis.

Gegen 18.30 Uhr parkte die Besitzerin eines gelben Honda Logo in der Pestalozzistraße in Radebeul. Die junge Frau hatte ihren 17 Jahre alten Wagen vor einem Imbiss mit laufendem Motor abgestellt, um sich etwas zu essen zu holen. Dies nutzte der unbekannte Täter aus, sprang in das Fahrzeug und fuhr davon. (szo)

