Auto von Spoiler getroffen

Polizei sucht Zeugen zu einer Schlägerei Görlitz. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen zu einer körperlichen Auseinandersetzung, die sich am Montag, den 15. Mai, ereignet hat. Gegen 17:25 Uhr sollen sich zwei derzeit unbekannte Männer am Südausgang des Bahnhofs an der Sattigstraße geschlagen haben. Ein unbekannter Zeuge hatte den Konflikt beobachtet und ging zwischen die Prügelnden. Er versuchte damit offenbar, die weitere Eskalation zu unterbinden. Einer der beiden Duellanten flüchtete daraufhin zu Fuß. Kurze Zeit später wurde der zweite beteiligte Mann von einem Fahrzeug abgeholt. Eine Zeugin informierte die Polizei. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall oder den beteiligten Personen machen können, werden gebeten, sich im Polizeirevier Görlitz unter der Rufnummer 03581 650-0 oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Diebe verzweifeln an mehrfacher Sicherung Mittelherwigsdorf. Zwischen Freitag und Sonnabend haben Unbekannte in Radgendorf versucht, das Motorrad einer 28-Jährigen zu stehlen. Die Yamaha stand auf einem Parkplatz, war jedoch mit einer mehrfachen Sicherung ausgestattet. Das war für die Diebe offenbar zu kompliziert, sodass sie ihren Versuch beendeten und lediglich die beiden Außenspiegel im Gesamtwert von etwa 100 Euro mitnahmen. Die Kriminalpolizei hat Spuren am Tatort gesichert und die Ermittlungen aufgenommen.

Unbekannte stehlen Schnaps und Damenfahrrad Görlitz. Unbekannte sind in der Nacht zu Sonntag in die Kellerräume eines Mehrfamilienhauses an der Erich-Weinert-Straße in Görlitz eingedrungen. Die Diebe stahlen ein Damenfahrrad der Marke Diamant mit der Rahmennummer WTU286DH5157K, mehrere Spirituosen und weitere Gegenstände. Der Schaden wurde von den Eigentümern auf rund 1400 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

Mehrere Wildunfälle mit Rehen Boxberg/Schleife. Eine 21-Jährige ist mit ihrem VW Polo Sonntagnacht die Straße Bärwalder See zwischen Uhyst und Klitten entlang gefahren, als ein Reh unerwartet von rechts auf die Straße sprang. Es kam zum Zusammenstoß. Das Tier erlag seinen Verletzungen. Am Fahrzeug entstand 3.000 Euro Schaden. Die 29-jährige Fahrerin eines Audi A 3 befuhr Sonntagnacht die S 130 in Mulkwitz. Plötzlich querte von links ein Rehwild die Fahrbahn, wodurch es zum seitlichen Zusammenstoß kam. Es entstand 50 Euro Schaden.

Bundespolizei schnappt Fahrraddieb Görlitz. Kurz nach 4 Uhr hat ein mutmaßlicher Fahrraddieb auf sich aufmerksam gemacht, als er mit einem Damenrad in der Nähe der Görlitzer Stadthalle in Richtung Zgorzelec radelte. Als die Beamten näher hinsahen, erkannten sie in dem Radfahrer einen einschlägig bekannten polnischen Staatsangehörigen. Der 24-Jährige erklärte, das 26er Damen-Trekkingrad der Marke Prophet gehöre einem Freund. Weil ihm das keiner glaubte und zudem Anhaltspunkte für einen Diebstahl des Rads vorlagen, wurde es sichergestellt. Gegen den Verdächtigen ermittelt nun abermals das Polizeirevier Görlitz.

Unbekannte räumen Garage aus Kottmar. Als ein 43-Jähriger nach einem Kurzurlaub zurück zu seinem Grundstück an der Käthe-Kollwitz-Straße in Walddorf gekommen ist, dürfte die Erholung wohl schlagartig verflogen sein. Unbekannte hatten seine Abwesenheit genutzt, um gewaltsam in seine Garage einzudringen. Von dort klauten sie ein Mountainbike für Damen sowie drei Motorsägen. Das hellblaue Fahrrad der Marke Corratec in 26 Zoll sowie die Husqvarna-Sägen haben einen geschätzten Gesamtwert von 2.600 Euro. Bei ihren Handlungen verursachten die Diebe zudem Sachschaden in Höhe von rund 150 Euro. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Litauer hat möglicherweise Tadschiken eingeschleust Görlitz. Ob der 60-jährige Litauer (60) möglicherweise Tadschiken in die Bundesrepublik einschleuste, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen, die von der Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf eingeleitet wurden. Einer Streife des Zolls ist in der Nacht zu Sonntag auf der B115 nördlich von Görlitz ein litauisches Auto aufgefallen. Die Bundespolizei wurde verständigt und stellte fest, dass die litauischen Visa, die von den Tadschiken – Mutter, Vater, zwei Kinder – mitgeführt wurden, erschlichen waren. Offensichtlich hatte die Familie die Absicht, sich dauerhaft in Deutschland aufzuhalten. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen war der 60-Jährige ausdrücklich damit beauftragt, den Transfer über die Grenze bzw. ins Landesinnere durchzuführen. Er wurde zunächst als Zeuge vernommen. Weil die tadschikische Familie einen Asylantrag stellte, war diese an das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge zu übergeben.

Arbeitstreffen zum Thema „Ringraser“ Zittau. Am vergangenen Mittwoch hat am Haberkornplatz ein behördenübergreifendes Arbeitstreffen zum Thema „Ringraser“ stattgefunden. Der Einladung des Polizeirevier Zittau-Oberland sind Vertreter der Bußgeldstelle, der Fahrerlaubnisbehörde, der Stadt Zittau und der örtlichen Verkehrsbehörde gefolgt. Thema war die taktische Ausrichtung im Umgang mit Verkehrsverstößen auf dem Zittauer Stadtring. Im Zuge der Veranstaltung konkretisierten alle Beteiligten die gesetzlichen und tatsächlichen Anforderungen an die Ahndung entsprechender Geschwindigkeitsüberschreitungen. Die Umsetzung mittel- und langfristiger Konzepte wird Gegenstand weiterer Arbeitsgruppen in den einzelnen Behörden sein. Seit geraumer Zeit beschäftigt die Behörden in Zittau das Phänomen rund um die sogenannten „Ringraser“. Es geht dabei um Rechtsverstöße im Straßenverkehr, überwiegend wegen überhöhter Geschwindigkeit. Dabei kann es auch zur Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer oder zu Unfällen kommen. Die Ordnungswidrigkeiten werden zumeist von jungen Menschen verübt, auf die die Einbahnstraßenführung des Zittauer Rings eine magische Faszination ausübt und ihnen vor allem dazu dient, ihre „Fahrkünste“ zur Schau zu stellen.

Kurierfahrer als Schwarzarbeiter überführt Görlitz. Zwei albanische Männer im Alter von 31 und 40 Jahren sind am Sonntagabend im Zuge einer Kontrolle durch Beamte der Bundespolizei als Schwarzarbeiter überführt worden. Die beiden saßen in einem Kleintransporter mit Frankfurter Kennzeichen. Auf Nachfrage teilten sie mit, die geladene Fracht im Auftrag ihres Chefs von der Main-Metropole nach Litauen zu transportieren. Es bestand kein Zweifel daran, dass die Albaner als Kurierfahrer arbeiteten. Eine Überprüfung ihrer Reisepässe ergab jedoch, dass ihnen die Genehmigung einer Erwerbstätigkeit in Deutschland fehlte. Gegen sie wurde ein Verfahren wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Aufenthaltsgesetz sowie gegen das Sozialgesetzbuch eingeleitet. Die zuständige Ausländerbehörde überprüft zudem, inwieweit der Aufenthalt der albanischen Staatsangehörigen in Deutschland beendet werden kann.

Auto von Spoiler getroffen Uhyst am Taucher/Burkau. Glimpflich ist am Sonntagmorgen die 19-jährige Fahrerin eines Skoda davongekommen. Sie war mit ihrem Pkw auf der Bundesautobahn 4 zwischen den Anschlussstellen Uhyst am Taucher und Burkau unterwegs, als sich der Spoiler des vorausfahrenden Autos löste. Der Abweiser machte sich selbstständig und schlug erst auf der Motorhaube und danach auf der Windschutzscheibe des Skoda ein. Die junge Frau kam mit dem Schrecken davon, am Fahrzeug entstand 1.500 Euro Schaden. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt pflichtwidrig ohne anzuhalten fort. Der Verkehrsunfalldienst sicherte Spuren und hat die Ermittlungen zu der Unfallflucht aufgenommen.