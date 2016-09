Auto vom Anhänger gekippt In der Nacht zu Sonnabend kam ein Kleintransporter auf der A 14 ins Schleudern. Auf seinem Anhänger hatte er zwei Autos geladen.

Der weiße Kleintransporter hatte das rote und schwarze Auto auf seinem Anhänger über die A 14 transportiert, als das Gespann ins Schleudern kam. © Roland Halkasch

Ein Unfall am frühen Sonnabendmorgen führte zu einer Sperrung der Autobahn 14 in Richtung Dresden. In Höhe der Anschlussstelle Nossen-Ost kam gegen 3.30 Uhr ein Kleintransporter mit polnischem Kennzeichen ins Schleudern. Das Gespann, bestehend aus dem Transporter sowie einem Anhänger mit zwei aufgeladenen Autos, rutschte in die Leitplanke und stellte sich auf der Fahrbahn quer.

Am Ende kippte der Anhänger um, eines der beiden geladenen Autos mit ihm. Der Fahrer blieb unverletzt und kam mit dem Schrecken davon. Wegen des Unfalls war die A 14 in Richtung Dresden blockiert. Der Verkehr wurde über die Anschlussstelle Nossen-Ost abgeleitet, es bildete sich ein rund fünf Kilometer langer Stau. (szo)

